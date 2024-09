Megérkezett az iPhone 16, amit már a mesterséges intelligencia korszakára terveztek

Hétfőn az Apple bemutatta legújabb iPhone-jait (Budapesten forgatott reklámmal), amelyek Tim Cook vezérigazgató szerint a cég első, kifejezetten a mesterséges intelligencia korszakára készített okostelefonjai.

A cupertinói vállalat a Google, a Microsoft és a Samsung mesterséges intelligencia fejlesztéseire válaszul még júniusban rántotta le a leplet az Apple Intelligenciáról, amely állítása szerint minden korábbinál okosabbá és hasznosabbá teszi eszközeit anélkül, hogy engedne a személyes adatok védelméből.

Az Apple Intelligencia az OpenAI ChatGPT-je által felturbózott, sokkal okosabb Sirit, rendszerbe integrált írósegédet, képgenerátort, értesítés és weboldal összefoglalókat, hangfelvétel-átírót és jobb képkeresést ígér a felhasználóknak. A mesterséges intelligencia újdonságaitól az Apple azt reméli, hogy segítenek majd meggyőzni a felhasználókat, hogy régi modelljükről az új készülékükre váltsanak. Az AI-funkciók azonban egy közel 500 milliós piacon, az Európai Unióban hivatalosan egyelőre nem lesznek elérhetők.

photo_camera Tim Cook, az Apple vezérigazgatója a cég előre rögzített iPhone bemutatóján Fotó: Apple

Cook a magyar idő szerint hétfőn este tartott bemutatón azt mondta, hogy az Apple Intelligencia átformálja majd az iPhone használatát, hasznosabbá és élvezetesebbé teszi azt, és a szeptember 20-ától megvásárolható iPhone 16 modelleket az első pillanattól annak kiaknázására tervezték. Bár az Apple Intelligencia képességeinek túlnyomó többsége használható a tavalyi csúcsmodelleken, az iPhone 15 Prón és Pro Maxon, az Apple egy kiemelt, exkluzív funkciót meghagyott az idei új iPhone-oknak.

Dedikált gombbal aktiválható, Google Lenshez hasonló funkcióval érkezik az iPhone 16 és 16 Plus

Az Apple 2020 óta ugyanazt a logikát követi az új iPhone-okkal: van egy modelljük, ami megfizethetőbb, valamint egy pro verzió, amibe minél több funkciót belezsúfolnak, és mindkettőt két különböző méretben lehet megvásárolni. Az alapmodellnek szánt iPhone 16 és iPhone 16 Plus méretei nem változtak az iPhone 15 szériához képest, és fekete, fehér, kék, zöld és rózsaszín színekben megvásárolható külsejükön három komolyabb változás érhető tetten.

photo_camera Az iPhone 16 és 16 Plus modellek Fotó: Apple

A telefonok megkapták a tavalyi pro modellek műveletgombját (ami a korábbi csengetés/némító kapcsolóval ellentétben szabadon konfigurálható), valamint egy új kameravezérlőnek nevezett érintésérzékeny gombot. A kameravezérlővel aktiválhatjuk az iPhone 16 egyetlen, Google Lenshez hasonló exkluzív AI-funkcióját: ha megnyomjuk és készítünk egy fotót, az Apple Intelligencia felismeri, hogy mi van rajta, például hogy milyen fajtájú egy mellettünk elsétáló kutya. A vizuális intelligenciának nevezett képesség a cég szerint az év végétől lesz elérhető.

Az iPhone 16 és 16 Plus hátlapi kamerái a kameraszigeten immár egymás alatt helyezkednek el, a korábbi átellenes elrendezéssel szemben. Ez lehetővé teszi az Apple Vision Prón és más kiterjesztettvalóság-szemüvegekben, például a Meta Quest 3-on megtekinthető térbeli videók készítését. A kameravezérlővel a fényképezőgépek kioldógombjához hasonlóan fotókat és videókat is tudunk készíteni, fókuszálhatunk vele, és válthatunk a kameralencsék között. A kamerarendszer egy makrofotózásra képes, 48 megapixeles fő kamerából és egy sötétebb környezetekkel jobban megbirkózó 12 megapixeles, ultraszéles látószögű kamerából áll.

photo_camera Az iPhone 16 modellek 5 színben kaphatók Fotó: Apple

A 6,1 hüvelykes iPhone 16 és 6,7 hüvelykes iPhone 16 Plus legfontosabb újítása az A18 chip, amellyel már az alapmodell is támogatni fogja az Apple Intelligenciát. Az új, második generációs 3 nanométeres folyamatot használó chipben egy 16 magos AI-gyorsító dolgozik, és egy áttervezett hűtőrendszer miatt tovább lesz képes fenntartani maximális teljesítményét. Az új modellek az Apple szerint sokkal jobb aksiidővel érkeznek, és kijelzőjük immár 2000 nits fényerőt lesz képes elérni. Az iPhone 16 128 gigabájtos tárhellyel Magyarországon 399 ezer forintért, míg a 16 Plus verzió 449 ezer forintért lesz megvásárolható.

iPhone 16 Pro és Pro Max: az eddigi legnagyobb és leghosszabb üzemidejű Apple okostelefonok

A Pro és Pro Max modellek mérete évek óta nem változott, de idén az Apple úgy döntött, megtöri ezt a trendet. A kisebb iPhone 16 Pro verzió 6,1 helyett 6,3 hüvelyes kijelzőt kapott, míg az iPhone 16 Pro Max képernyőmérete 6,7-ről 6,9 hüvelykesre nőtt, amik a tavalyihoz hasonlóan egy titánium házban kapnak helyet. Az Apple azt ígéri, hogy az 16 Pro és 16 Pro Max üzemideje az eddigi legjobb az iPhone történetében, a tavalyinál akár 4 órával hosszabb használatot lehetővé téve (legalábbis ha csak videókat játszunk le, az valós életben értelmezhetőbb számokhoz meg kell várnunk az első teszteket).

photo_camera Az iPhone 16 Pro Fotó: Apple

A Pro és Pro Max modellekben az új A18 Pro chip dolgozik majd, amelynek hosszan tartó teljesítményét az alapmodellhez hasonlóan egy új hűtőrendszer garantálja. Az A18 Pro chip AI-gyorsítója, grafikus modulja és processzora is 15 százalékkal nagyobb teljesítményű a tavalyi 15 Pro modellek A17 Pro chipjénél, és új videókódoló modulokkal is rendelkezik.

Ahogy a korábbi években, a cég idén is a legnagyobb hangsúlyt a Pro modellek kameráira fektette. Amellett, hogy itt is meg van a kameravezérlő, a fő kamerában egy 48 megapixeles, új szenzor dolgozik, az ultraszéles látószögű kamera a tavalyi 12 helyett pedig 48 megapixeles felbontású. A legfeltűnőbb változás a kisebb Pro modell telefotó kameráját érinti, ami a korábbi háromszoros optikai nagyítás (77 mm) helyett már a nagyobbik modellhez hasonló, ötszörös zoomot (120 mm) kínál, ugyanúgy 12 megapixeles szenzorral.

photo_camera Greg Joswiak, az Apple marketingigazgatója az iPhone 16 Pro és Pro Max kamerarendszerét mutatja be Fotó: Apple

Ez jó hír, ha szeretünk madarakat vagy más állatokat fotózni, de a portréfotózás kedvelőinek ezentúl a kétszeres telefotó módra (48 mm) kell hagyatkozniuk. A kamera alkalmazásból új fotóstílusok is elérhetők lesznek, amik később a szerkesztés során változtathatók. A 16 Pro és Pro Max modellek már képesek másodpercenként 120 képkockás (fps) 4K felvételek készítésére, illetve a korábbinál nagyobb felbontású slow motion és térbeli videók mellett térbeli fotókat is tudnak csinálni. Egy négy mikrofonból álló rendszer tisztább hangot rögzít, térbeli audio rögzítésére is képes, és mesterséges intelligenciával képes izolálni és feljavítani egy-egy szereplő hangját. Az iPhone 16 Pro 128 gigabájtos tárhellyel 499 ezer forintba, a 16 Pro Max 256 gigabájtos kapacitással 599 ezer forintba kerül majd.

Testreszabhatóbb lesz az iOS 18, amely jövő héttől mindenkinek elérhető

Az új iPhone-okon a júniusban bemutatott iOS 18 fut majd, amely szeptember 16-tól érhető el a meglévő, iPhone Xs szériás és újabb készülékek tulajdonosainak. A frissítés minden korábbinál személyre szabhatóbbá teszi a telefonok főképernyőjét, amire most már bárhova helyezhetünk widgeteket és ikonokat, sőt azokat már kedvünkre át is színezhetjük. Hasonló szellemben megújult a vezérlőközpont is, ahol immár bárhogy elrendezgethetjük az ikonokat, akár több különálló oldalra is, egyet-egyet csak az okosotthonunk vagy zenelejátszónk vezérlésének szentelve.

photo_camera Bárhova áthelyezhető és átszínezhető ikonok az iPhone főképernyőjén Fotó: Apple

A beépített alkalmazások közül a Fotók esett át a legnagyobb átalakításon. Az új felület az Apple szerint áttekinthetőbbé teszi a fotókönyvtárunkat, és képeinket automatikusan gyűjteményekbe rendezi – de az új elrendezés nem aratott osztatlan sikert a tesztelők körében. Az Üzenetek végre támogatja majd az RCS (Rich Communication Services) szabványt, amellyel az Androidot használó ismerőseinkkel és családtagjainkkal képeket, videókat és hangfájlokat küldözgethetünk egymásnak, búcsút intve az MMS-nek – legalábbis ha a funkciót a szolgáltatók a magyarországi iPhone-okon is elérhetővé teszik majd.

Ezen túl a beépített alkalmazások palettája a nevéhez hűen a jelszavainkat őrző Jelszavak appal bővül, új funkciókat, köztük mértékegység átváltást kap a Számológép, a Jegyzetekben már matematikai műveleteket is meg tudunk oldani, és a gémereknek kedveskedve új játék módot kap az iPhone, ami maximalizálja a videójátékok során fenntartható képkockasebességet.

Nagyobb és vékonyabb Apple Watch alvási apnoe detektálással

Az új iPhone-ok mellett, ahogy az ősi eseményeken megszokhattuk, a cég bemutatta Apple Watch okosórájának új változatát, az Apple Watch Series 10-et, amely évek óta először némileg új formatervet kapott. A cég szerint ez a valaha készített, legnagyobb kijelzővel szerelt, és legvékonyabb okosórájuk. Az új óra OLED kijelzője a korábbiaknál fényesebb, ha oldalról nézünk rá, és energiatakarékos módban is képes másodpercenként frissülni. A Series 10-et egy új, négy AI-gyorsítóval rendelkező S10 chip működteti és ez az eddigi leggyorsabban töltődő Apple Watch, amelynek aksija 30 perc alatt 80 százalékig tölthető fel. A 9,7 milliméter vastag óra fekete, arany és szürke színben, valamint alumínium és titánium tokokban lesz megvásárolható, 189 ezer forintos indulóáron.

photo_camera Nagyobb kijelzőt kapott az Apple Watch Series 10, miközben vékonyabb lett Fotó: Apple

Az Apple azt állítja, hogy a Series 10 most először képes az alvási apnoe detektálására, amely ismétlődő légzési szünetekkel, vagy felületes légzéssel járó alvászavar. A funkció, amit azzal reklámoztak, hogy az alvászavar jelenleg akár az esetek 80 százalékában is diagnosztizálatlan maradhat, 150 országban, köztük az Egyesült Államokban és Európában lesz elérhető. A Series 10 beépített, néhány méteres mélységig működő mélységmérőt és vízhőmérséklet-mérőt is kap, amit leginkább szabadtüdős búvárok tudnak majd kihasználni. A cég idén nem frissítette a strapabíróbb, hegymászásra és búvárkodásra alkalmasabb Apple Watch Ultra óráját, de annak második verziója immár fekete színben is kapható.

Nem maradtak ki a frissítési lázból a cég vezeték nélküli AirPods fülhallgatói és fejhallgatói. Az AirPods 4 az Apple szerint kényelmesebb lett, és a H2 chipjének, valamint áttervezett hangszóróinak köszönhetően jobban is szól, és tokja már USB-C kábellel tölthető. Az Apple egy azonos formatervű, de korábban csak az AirPods Pro modelleken elérhető aktív zajszűréssel bíró AirPods 4 modellt is bemutatott. A vállalat négy év után frissítette az AirPods Max fejhallgatóját is, ami USB-C töltőporttal és új színekkel érkezik, az AirPods Pro-kból idén viszont nem érkezik új verzió. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkeztek róluk, a meglévő modellek hamarosan egy alapból bekapcsolt hallásvédő funkciót kapnak, amely például mérsékelni tudja majd koncertek hangerejét.

A több mint másfél órás, tökéletesre vágott videós bemutatóból egy kicsit tisztábban látszik, hogy milyen irányba tereli a cupertinói cég a legfontosabb termékének, az iPhone-nak a fejlesztését a mesterséges intelligencia korszakában. Az Apple más techvállalatoknál – itt a Pixel 9 telefonjaival fotóapokalipszist kockáztató Google-re gondolunk – óvatosabbnak tűnik, de kérdés, hogy ez elegendő lesz-e az AI-őrület korszakában, hogy lépést tartson vetélytársaival.