Több tucat tigris pusztult el madárinfluenzában vietnámi állatkertekben

Több tucat fogságban tartott tigris és oroszlán pusztult el madárinfluenzában Vietnám déli részén – írta csütörtökön a Reuters hírügynökség.

A Ho Si Minh-városhoz (Saigon) közeli Mango Garden Resort állatkertjében szeptember eleje óta 20 tigris hullott el. A vietnámi Egészségügyi Minisztérium közleménye szerint két, elpusztult állattól vett mintában a madárinfluenza H5N1 törzsét sikerült kimutatni, amely 1997 óta okoz világszerte fertőzéseket madarak és emlősök – köztük emberek – körében.

Egyelőre annyit tudni, hogy a macskaféléket csirkehússal etették, mielőtt elhullottak. „Valószínű, hogy a tigriseket beteg baromfik fertőzték meg, és a hatóságok most megpróbálják feltárni, hogy ezek honnan származtak” – mondta Phan Van Phuc, a Đồng Nai tartományi járványügyi központjának egyik tisztviselője.

A járványkitörés a szomszédos Long An tartományban található My Quynh safariparkot is elérte, ahol szeptember eleje és közepe között 27 tigris és 3 oroszlán pusztult el.

A hatóságok egyelőre nem árulták el, hogy a H5N1 mely változatai felelősek a macskafélék elhullásáért. 2020 óta a vírus 2.3.4.4b csoportjába tartozó változatai végigsöpörtek Európán, Észak-Amerikán, Dél-Amerikán. Eközben súlyos pusztítást végeztek a vadon élő madár és emlős populációkban, komoly károkat okoztak baromfitenyésztőknek, és több emberi fertőzést is okoztak.

A 2.3.4.4b H5N1 vírusok 2022-ben bukkantak fel egy spanyolországi nyércfarmon, aztán egy finnországi rókafarmon, ami aggodalmat okozott a virológusok körében, mert ezek olyan környezetek, amik elősegíthetik a vírus emlősökhöz történő alkalmazkodását. Ezt fokozta, hogy egy 2023-as kutatás emlősökhöz történő adaptációra utaló mutációkat észlelt kanadai, vadon élő rókákban és nyércekben.

Idén márciusban amerikai szarvasmarhákban jelent meg a kórokozó, ami egy eddig 14 államot és 231 tejgazdaság állományát érintő járványkitöréshez és négy, igazolt emberi fertőzéshez vezetett. Áprilisban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezető kutatója, Jeremy Farrar a H5N1-et „hatalmas kockázatnak” nevezte a magas halálozási rátája és az emberekre történő átterjedésének megnövekedett kockázata miatt. Az elmúlt 21 évben a regisztrált emberi megbetegedések közel 51 százaléka volt halálos kimenetelű.