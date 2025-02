Tavaly a 60 év feletti magyarok kevesebb mint 5 százaléka vette fel az emlékeztető covidvakcinát, és a terjedő konteók fényében ez nem is meglepő

Egészségkárosodást és daganatos megbetegedést okozhat, de az is lehet, hogy mikrochip van benne – ezek a tévhitek merültek fel leggyakrabban a covidvakcinákkal szemben a betegek háziorvosaikkal folytatott beszélgetései során, derül ki a Semmelweis Egyetem január végén közölt felméréséből.

Magyarországon a covid által leginkább érintett 60 év felettiek kevesebb mint 5 százaléka vette fel az emlékeztető oltást a tavalyi (2023-2024) légúti szezon során az Európai Járványügyi Központ (ECDC) 2024 májusában közzétett adatai szerint. Az adatok szerint a 60-69 évesek 0,5, a 70-79 évesek 1,1, és a 80 fölöttiek 1,3 százaléka lett beoltva. A SOTE Epidemiológiai és Surveillance Központjának szakemberei így azt szerették volna megállapítani, hogy az alacsony átoltottsághoz mennyiben járulhatott hozzá a vakcinákkal szembeni bizalmatlanság.

A még tavaly októberben, a Magyar Orvosi Kamara segítségével lefolytatott felmérést 88 háziorvos töltötte ki, akik 376, covidvakcinákkal szembeni tévhitet rögzítettek, amiket aztán a szakemberek 15 kategóriába soroltak be. A leggyakrabban (38%) előkerülő tévhit az volt a háziorvosukhoz forduló páciensek körében, hogy az „oltás egészségkárosítást okoz”, ami alatt ízületi problémákra, krónikus szédülésre, vagy valamilyen autoimmun megbetegedésre gondoltak.

A konkrét betegségekhez kapcsolt tévhitek közül a legnépszerűbb (10%) az volt, ami a daganatos megbetegedések kialakulását vagy fellángolását kötötte a vakcinákhoz, miközben erre valójában semmilyen megbízható bizonyíték nincs. Még mindig viszonylag nagy számban, a tévhitek 7 százalékában felbukkant az a konteó is, hogy a védőoltás „mikrochipet vagy más követésre, manipulálásra alkalmas technológiát” tartalmaz.

A szakemberek szerint kutatásuk segít behatárolni azokat a témákat, amikben megbízható szakmai információk és üzenetek kidolgozására van szükség. De, mint a közlemény fogalmaz, azt is fel kell ismerni, hogy önmagában a tudományos tényeken alapuló információátadás nem elegendő az elbizonytalanodott páciensek meggyőzésére. A kutatók ezért nemrég egy prezentáció formájában elérhető oktatási anyagot is kidolgoztak a háziorvosoknak és egészségügyi szakembereknek, ami szerintük segítheti a covidvakcinák betegekkel történő elfogadtatását. Ezt ugyanakkor néha az is nehezítheti, hogy egyes, vakcinákkal összefüggő tévhitek a háziorvosok körében is megjelennek.

Amint arra korábbi cikkünkben rávilágítottunk, nemcsak a covid, hanem az influenza elleni átoltottság is alacsonyabb Magyarországon a kelleténél, ami az oltásellenesség mellett valószínűleg azzal is összefügghet, hogy mostanában nem nagyon találkozni a vakcinákat népszerűsítő kampányokkal – így sok beteg nem is értesül arról, hogy az oltások elérhetők lennének.