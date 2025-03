Szlovákia 2026-tól megszünteti a megújuló energiaforrások támogatását, hogy ellenálljon a „zöld ideológiának”

Szlovákia Hálózati Ágazatokat Szabályozó Hivatala (ÚRSO) bejelentette, hogy az országban 2026 elejéig fokozatosan leállítják a megújuló erőforrások állami támogatásait – írja az Euractiv. Jozef Holjenčík, a hivatal vezetője szerint ez a döntés, amit „a józan észhez való visszatérésként” jellemzett, körülbelül 600 energiatermelőt érint.

A megújuló energiával szemben régóta szkeptikus Holjenčík szerint a nap- és szélenergia még a hagyományosan megújulópárti országokban is megbízhatatlan, ezért ő azt javasolja, hogy az Európai Unió energiamixének alapját az atomenergia képezze. Szerinte az, aki mégis megújuló forrásokat szeretne igénybe venni otthonában, továbbra is nyugodtan beruházhat napelemekbe vagy hőszivattyúkba, de ezekre nem lesz többé állami támogatás, mivel annak költségét a szlovák és uniós állampolgárok viselik, és csak a spekulánsoknak, valamint a zöld ideológia politikai támogatóinak kedvez – fogalmazott.



Az ÚRSO jelezte, hogy a megújulóenergia-termelők továbbra is hozzáférhetnek majd az ország áramhálózatához, de a betáplálási tarifára már nem biztosítanak állami támogatást, ami magasabb villanyszámlákban mutatkozik majd meg. „Ha az üzemeltetők nem kapnak támogatást, és kénytelenek piaci áron értékesíteni, a gyakori negatív árképzés arra késztetheti őket, hogy átgondolják a megújuló létesítményeik üzemben tartását” – mondta az Euractivnak Ján Pišta energetikai elemző.

Ezzel a lépéssel várhatóan még nehezebb lesz Szlovákiának teljesítenie az EU klímacéljait, pedig az Európai Bizottság már így is elégtelennek tartja a szlovák erőfeszítéseket – 2030-ig 42,5 százalékra kellene feltornászni a megújulók arányát, miközben a szlovák tervekben csak a 23 százalékos arány elérése szerepel.

A Szlovák Szövetség a Fenntartható Energiáért (SAPI) nevű szervezetet vezető Ján Karaba a lapnak elmondta, meglepőnek tartja a szlovák szabályozó hivatal zöldellenességét, mivel a nap- és szélenergia globális szerepe az egyre csökkenő költségeik és növekvő hatékonyságuk miatt folyamatosan nő – ahogy ezt olyan, sokáig fosszilis vagy atomenergiára támaszkodó országokban is felismerték, mint Németország, az Egyesült Királyság vagy Franciaország.