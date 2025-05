Egy szempillantásnál is gyorsabban rakja ki a Rubik-kockát négy egyetemista új robotja

Négy amerikai egyetemista kenterbe verte az eddigi próbálkozókat, akik olyan robotot akartak építeni, amely pillanatok alatt kirakja a Bűvös Kockát, Rubik Ernő 1974-ben kifejlesztett, tökéletes logikai játékát.

Az Indiana állambeli Purdue Egyetem hallgatói által épített Purdubik's Cube mindössze 0,103 másodperc alatt képes kirakni egy véletlenszerűen megkevert Rubik-kockát – ismerteti a Popular Science. Az emberi szempillantásnál 1-2-szer gyorsabb teljesítményt követni se lehet, nemhogy felfogni.

Ez nemcsak új Guinness-rekord, de megdöntötte a Mitsubishi óriásvállalat tavaly májusban debütált robotja, a TOKUFASTbot 0,305 másodperces idejét. A teljes nevén TOKUI Fast Accurate Synchronized Motion Testing Robot 0,075 másodpercet faragott le a korábbi rekordból a kompakt, nagy teljesítményű szervó motorjai, egy speciális színfelismerő AI-algoritmus és egy mozgásvezérlő technológia kombinációjának köszönhetően.

A Purdue Egyetem Elmore Family School of Electrical and Computer Engineering (ECE) nevű iskolájában négy hallgató, Matthew Patrohay, Junpei Ota, Aden Hurd és Alex Bertam azonban fél év alatt összeraktak egy ennél is gyorsabb gépet. „Az emberi reakcióidő 100-200 ezredmásodperc. Mi gyorsabbak vagyunk ennél” – idézi a lap Patrohay szavait. „Mielőtt még észrevennéd, hogy megoldottuk, már meg is oldottuk. Mielőtt észrevennéd, hogy mozog, már kész is a kocka.”

Az igazi probléma a kocka fizikai tulajdonságaival adódott, egyszerűen nem bírta a terhelést. „Maguk a kockák esnek szét, a darabok egyszerűen kettétörnek és széthullanak” – mondta Patrohay.

A csapatnak így optimalizálnia kellett a teszt kockák mechanikus szerkezetét. Ehhez egy egyedi építésű belső magra volt szükség, amely jobban összetartja a darabokat.

Patrohay reményét fejezte ki, hogy gépük még néhány ezredmásodpercet le tud nyesni, hogy egy tizedmásodperc alá szorítsák rekordjukat. A jelenlegi 0,103 másodpercet azonban nagyon nehéz lesz túlszárnyalni. Igaz, tavaly, a Mitsubishi rekordjánál a legtöbben ugyanezt gondolták.

