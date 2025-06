Nemcsak Kapu Tibor űrrepülése köti össze Magyarországot az Egyesült Államokkal, hanem a tomboló hőség is

Nemcsak a szerda reggel Floridából fellőtt Kapu Tibor köti össze jelenleg Magyarországot az Egyesült Államok keleti partvidékével, hanem az is, hogy mindkét helyen hőséghullám tombol. A HungaroMet előrejelzése szerint Magyarországon szerdán 37 Celsius-fokos, csütörtökön 39 fokos csúcshőmérsékletre lehet számítani, és némi enyhülés leghamarabb szombaton érkezhet.

Az USA-ban eközben kedden a hőmérséklet az Associated Press (AP) szerint több keleti parti városban is elérte a 38 Celsius-fokot (100 Fahrenheitet), köztük New Yorkban, Baltimore-ban, Philadelphiában és Bostonban. New Yorkban a John F. Kennedy reptéren a hőmérséklet helyi idő szerint nem sokkal dél után érte el a három számjegyű értéket a Fahrenheit-skálán.

A hőség miatt többen kórházba kerültek, késtek a nagyvárosokat összekötő Amtrak vonatok, és az áramszolgáltatók arra kérték a fogyasztókat, hogy spóroljanak az energiával. A hőséghullám nem csak a nagyvárosokat érintette, kedden összességében 150 millió amerikai ébredt extrém hőségriasztásra.

Az ennyire magas hőmérsékletek a Guardian szerint New Yorkban ritkának számítanak, főleg a nyár elején, és júniusban hasonló hőséghullámra legalább harminc éve nem volt példa. Az extrém időjárás mögött egy hőkupolának nevezett jelenség áll, amiben a légkör magasabb részein elterülő, magas nyomású légrétegek csapdába ejtik az alacsonyabb légrétegekben felgyülemlő hőt. „Ez lényegében egy fazék fedőként működik” – magyarázta az NPR-nak Alex Lamers, a Nemzeti Időjárási Szolgálat (NWS) szakembere.

Európában múlt hét vége óta tombol a hőség, Franciaországban szombaton a hőmérséklet megközelítette a 40 fokot. Ezután Nyugat-Európában enyhülés következett és a hőséghullám kelet felé indult, elérve Németországot, majd Magyarországot is.

Az éghajlati adatok vizualizációjára szakosodott Climate Reanalyzer oldal szerdai globális hőmérsékleti anomália térképén jól látszik, hogy az ilyenkor szokásoshoz képest rendkívül magas a hőmérséklet az Egyesült Államok keleti partvidékén, valamint Nyugat- és Közép-Európa nagy részén is. Emellett szokatlanul meleg van még Kelet-Ázsia egyes területein és az Antarktiszon is.

A napi globális hőmérsékleti anomália 2025. június 25-én Illusztráció: Climate Reanalyzer

A globális felmelegedés mértéke Zeke Haufather amerikai éghajlatkutató szerint már 1,36 fok az iparosodás kezdete óta, és az átlaghőmérséklet évtizedenként 0,27 fokkal növekszik.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: