Egyharmaddal csökkenhet az alapkutatásokra szánt pénz az Államokban, ha elfogadják Donald Trump tervét

Az Egyesült Államok kormánya a tervek szerint a jelentősen csökkenti a szövetségi tudományfinanszírozás büdzséjét a következő pénzügyi évben és ez leginkább az alapkutatásokat veszélyezteti – állítja az American Association for the Advancement of Science (AAAS) szerdán közzétett jelentése. A washingtoni székhelyű tudományos társaság szerint szerint az alapkutatásokra fordítható pénz több mint harmadával csökkenne.

Elemzésük több száz tudománnyal és kutatás támogatással foglalkozó szövetségi ügynökség, hivatal és program költségvetésének számait összesítette és vetette össze a kormányzat 2026-os pénzügyi évre vonatkozó javaslataival – ismerteti a New York Times. Eszerint az alapkutatások esetében a teljes költségvetés 45 milliárd dollárról 30 milliárdra csökkenne, ami mintegy 34 százalékos zuhanást jelent.

A teljes tudományfinanszírozást tekintve – benne az alap- és alkalmazott kutatással, a fejlesztési feladatokkal, a kutatási infrastruktúrára fordított összegekkel – a szövetségi költségvetés 198 milliárd dollárról 154 milliárdra csökkenne, ami 22 százalékos visszaesés. Az AAAS szerint, az inflációt is figyelembe véve, ez volna a legkisebb összeg, amelyet a kétezres években amerikai kormány tudományra költött.

Ha elfogadják a Trump-kormány költségvetési tervét, az „lényegében véget vet Amerika régóta meglévő vezető szerepének a tudomány és az innováció terén” – idézi a lap az Amerikai Egyetemek Szövetségének (Association of American Universities, AAU), kormányzati kapcsolatokért és közpolitikáért felelős alelnökét Toby Smith-t.

A Fehér Ház május elején nyilvánosságra hozott költségvetési tervezete tartalmazott néhány tudományos ügynökségre vonatkozó radikális csökkentést is. A számos alapkutatást támogató National Science Foundation (NSF) költségvetését például 8,8 milliárd dollárról 3,9 milliárdra, azaz 55,8 százalékkal vágnák meg.

Az alapkutatásra elkülönített összeget a Trump-kormány által prioritásként kezelt területeken, az AI és a kvantum számítástechnika terén várható fejlesztések előjelének tekintik, írja a New York Times. A Fehér Ház költségvetési hivatala szerint azonban ezeken a területeken a kormányzat fenntartja a finanszírozást.

Az AAAS szerint, ha az Államok elveszti vezető pozícióját a kutatás terén, az automatikusan Kínát hozhatja előnybe. 2023-ban – az összehasonlításhoz rendelkezésre álló legfrissebb évben – Kína beruházásai ezen a téren már majdnem megegyeztek az Egyesült Államokéval.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: