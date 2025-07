Most először figyelhetjük meg egy szupernehéz fekete lyuk születését

Születőfélben lévő szupernehéz fekete lyukra bukkanhattak csillagászok a James Webb űrtávcsővel – írta meg szerdán a BBC Sky at Night Magazine. A felfedezés arra utal, hogy ezek a gigászi objektumok kozmikus időskálán gyorsan kialakulhatnak, ami azt is segít megmagyarázni, miért vannak jelen már nagyon ősi galaxisokban is.

A Végtelenség galaxis a James Webb űrtávcső felvételén. A kutatók által felfedezett szupernehéz fekete lyuk nem a két sárgán világító galaxismagban, hanem a köztük található, zölden világító hidrogénfelhőben helyezkedhet el. Fotó: NASA, ESA, CSA, STScI, P. van Dokkum (Yale University).

A több millió naptömegű fekete lyuk jelölt egy frissen felfedezett, fekvő nyolcasra hasonlító galaxisban található, amit a végtelen szimbólumáról (∞) Végtelenség galaxisnak (Infinity galaxy) neveztek el. Az objektum egy hatalmas gázfelhőben helyezkedik el, két összeütköző spirálgalaxis között, amiknek középpontjában is található egy-egy szupernehéz fekete lyuk.

A Space.com hírportál szerint ez lehet a valaha megfigyelt első fekete lyuk, ami nem egy csillag, hanem nagy mennyiségű anyag – lényegében kozmikus gázfelhők – közvetlen összeomlásából keletkezett. Ennek a jelentőségét az adja, hogy az univerzumban található szupernehéz fekete lyukak nagy része így keletkezhetett. Ezek az objektumok szinte az összes galaxisban megtalálhatók, köztük a Tejútrendszerben is.

„Minden szokatlan ebben a galaxisban. Nemcsak furcsán néz ki, hanem ez a szupernehéz fekete lyuk is megtalálható benne, ami csomó anyagot szippant be – mondta a felfedezést tevő kutatócsoport vezetője, Pieter van Dokkum – A legnagyobb meglepetés az volt, hogy ez a fekete lyuk nem a két galaxismagban található, hanem középen”.

A kutató szerint nem az az igazán különös, hogy a masszív fekete lyuk nem egy galaxismagban található, hanem hogy miként került jelenlegi helyére. Nem arról lehet szó, hogy odasodródott, hanem jelenlegi helyén keletkezett, nem is túl régen. „Más szóval azt gondoljuk, hogy egy szupernehéz fekete lyuk születését figyeljük meg éppen, amit még sosem láttunk” – mondta.

