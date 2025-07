Új genetikai teszttel már gyermekkorban megjósolható lehet a felnőttkori elhízás kockázata

Egy új genetikai teszt előre jelezheti, mekkora eséllyel lesz elhízott egy gyermek felnőttkorában – írta meg hétfőn az NBC News, ami megágyazhat a korai intervenciónak.

A Bristoli és a Koppenhágai Egyetem kutatói által vezetett nagyszabású nemzetközi kutatás 5,1 millió ember genetikai adatai alapján határozta meg a felnőttkori elhízás és túlsúly genetikai rizikófaktorait. Az Elhízástudományi Világszövetség arra számít, hogy a világ népességének több mint fele túlsúlyos vagy elhízott lehet 2035-re.

A több mint 600 szakember részvételével folyó munka az eddigi legnagyobb genetikai adatbázist állította össze az elhízás rizikófaktorainak megállapítására. Ehhez többek közt az otthoni DNS tesztelő szolgáltatást nyújtó 23andMe cég adatait használták, ami idén márciusban csődöt jelentett.

A Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint a felnőttkori testtömegindexhez (BMI) rendelt poligénes kockázati pontszámok (PGS) javíthatják a túlsúlyosság kialakulásának előrejelzést, főleg ha a tesztet korai életkorban folytatják le. „A gyermekkor a legjobb időszak a beavatkozásra” – mondta Ruth Loos, a Koppenhágai Egyetem professzora és a kutatás egyik társszerzője.

Az életmódon is sok múlik

Az európai felmenőkkel rendelkezők körében az új poligénes kockázati pontszámok a felnőttkori elhízás kockázatának 17,6 százalékát magyarázzák, ami kétszerese a korábban hasonló genetikai vizsgálatokkal elérhetőnek. „Ez egy elég erős kockázati indikátor az elhízásra, de még így is sok ismeretlent hagy nyitva" – mondta Roy Kim, az amerikai Cleveland Clinic Children gyermek endokrinológusa.

A túlsúlyosság kialakulásában genetikai és környezeti tényezők is szerepet játszanak, amik pontos aránya továbbra is vizsgálat alatt áll. Bár egyes ikerkutatások szerint az elhízottság kialakulásában nagyrészt genetikai faktorok játszanak szerepet, Kim szerint az életmódon is rengeteg múlik.

