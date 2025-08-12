Nagyobb az esélye annak, hogy aszteroidabecsapódástól halunk meg, mint annak, hogy villámcsapástól

Egy friss kutatás, amit a földközeli objektumokat tanulmányozó és tudománynépszerűsítő munkáiról is ismert bolygókutató, Carrie Nugent vezetett, meglepő kontextusba helyezte egy halálos aszteroidabecsapódás kockázatát, miután azt ritka, de esetenként annál halálosabb balesetekkel, betegségek kockázatával hasonlította össze.

A Planetary Science Journal folyóiratban megjelent elemzésben 5 millió, 140 méternél nagyobb átmérőjű földközeli objektum pályáját szimulálták, és 150 éves időszakra vetítve számolták ki a becsapódások valószínűségét. Az eredmény szerint ekkora aszteroida átlagosan egyszer csapódik be 11 ezer évente. A kisebb, 140-200 méteres objektumok akár úgy is becsapódhatnak, hogy nem szednek áldozatot (ha pl. óceánba vagy lakatlan területre zuhannak), viszont egy sűrűn lakott városban akár egymillió ember életét is veszélyeztethetik. A jóval nagyobb, például a dinoszauruszokat kipusztító, 10 kilométeres égitestek viszont már globális katasztrófát idézhetnek elő.

Az összehasonlítás során akadt néhány meglepő eredmény: a kutatás szerint például egy 140 méternél nagyobb aszteroida becsapódásának esélye nagyobb, mint annak, hogy villám csapjon valakibe, vagy hogy prérifarkas áldozatává váljon, ugyanakkor jóval kisebb, mint a veszettség vagy egy közúti baleset okozta haláleset esélye.

A vizsgálat az egyes események halálozási arányát is elemezte, és arra jutott, hogy bizonyos ritka balesetek (pl. a homokba omlás) szinte mindig halálos kimenetelűek, míg mások (mint az elefánttámadás vagy a szén-monoxid-mérgezés) magas kockázattal járnak, ha bekövetkeznek.

Nugent és társai abban bíznak, hogy a mindennapi kockázatokhoz viszonyított adatok segítik a nyilvánosságot és a döntéshozókat abban, hogy megértsék a NASA DART kisbolygó-eltérítési programjához hasonló bolygóvédelmi intézkedések jelentőségét.

