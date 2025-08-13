A hosszú covid hatásos gyógyításához a szindróma pontos meghatározása is hiányzik

A SARS-CoV-2 új koronavírus okozta COVID-19 betegség ijesztően sokáig elhúzódó következményeként kialakuló tartós tünetegyüttesről eleinte ugyan megoszlottak a vélemények, de mára egyértelműen önálló betegségnek számít a hosszú covid. Az egészségügyi világszervezet, a WHO becslése szerint a fertőzöttek 6 százalékánál kialakuló, fáradékonysággal, légszomjjal, izomfájdalommal és alvászavarral járó szindrómát azonban annak ellenére nem sikerült még teljes egészében megérteni, hogy a magyar kutatók által feltérképezett idegélettani háttér mellett a hatásmechanizmus egyes részleteit már sikerült tisztázni.

A JAMA Network Open oldalain publikált új tanulmány most arra hívja fel a figyelmet, hogy a hosszú covid megfelelő definíciójának hiánya is jelentős zűrzavart okoz a kutatásokban – írja az IFL Science.

Hosszú COVID-szindrómában szenvedő páciensek légzési tréningje a németországi Teutoburger Wald Klinikán egy fizioterapeutával 2022. január 21-én. Fotó: FRISO GENTSCH/dpa Picture-Alliance via AFP

Az eddig publikált egymásnak gyakran ellentmondó tanulmányok bizonyítják, hogy a standard definíció hiánya káoszt okoz – derül ki a UCLA Orvostudományi Karának kutatócsoportja által jegyzett tanulmányból, amely a szindróma Egyesült Államokban, Egyesült Királyságban, Hollandiában, Svédországban és Puerto Ricóban használt meghatározásait alkalmazva a 4575 páciens kórtörténetét tartalmazó amerikai adatbázisban vizsgálta a betegség prevalenciáját.

Kiderült, hogy attól függően, hogy melyik definíciót alkalmazták, a prevalencia 15 és 42 százalék között mozgott, ami azt jelenti, hogy az adott definíció tartalma szerint változott a diagnózis is. Vagyis, amennyiben a hosszú COVID-dal foglalkozó kutatások más-más definíció alapján diagnosztizálják a betegeket, az erősen hátráltatja a betegség megértését.

A kutatócsoport szerint az akut COVID-19 a vírus jelenlétét kimutató tesztekkel azonosítható, ám a hosszú COVID-ra nincs ilyen objektív módszer – a diagnózis azon múlik, hogy az orvosok meghallgatják a betegek tüneteit, és kizárják a lehetséges egyéb okokat. A diagnosztikai teszt hiánya azt jelenti, hogy egyes hosszú COVID-esetek kezeletlenül maradnak, míg más betegek a helytelen diagnózis miatt elégtelen terápiában részesülnek