Nem az újrahasznosítás tesz klímavédővé, hanem a repülésről és kutyatartásról történő lemondás

Kerülni kell a repülést és a kutyatartást, és napelemekkel szerelt házban kell lakni – egy friss kutatás szerint ezek a legfontosabb döntések, amiket egyénileg meghozhatunk a klímaváltozás ellen. Mégis pont ezek azok, amiknek értékét leginkább hajlamosak vagyunk alábecsülni.

Danielle Goldwert, a New York Egyetem kutatója és kollégáinak tanulmánya, amiről szerdán számolt be az Associated Press azt sugallja, hogy az amerikaiak nem túl jók annak megbecsülésében, hogy személyes döntéseik milyen mértékben járulnak hozzá az éghajlatváltozáshoz. A majdnem 4000 fő megkérdezésével zajló vizsgálat azonban reményt keltő is egyben: miután a kutatók kijavították a résztvevők tévhiteit, az a cselekedeteikre is hatással volt.

„Az emberek túl nagy jelentőséget tulajdonítanak az olyan, valójában enyhe hatású lépéseknek, mint az újrahasznosítás, miközben alábecsülik az olyan, sokkal kibocsátás intenzívebb tevékenységek hatását, mint a repülés vagy a húsfogyasztás” – mondta Madalina Vlasceanu, a tanulmány egyik szerzője. A kutatók azt találták, hogy a leggyengébb hatással járó klímabarát lépések az újrahasznosítás mellett a lakásunk égőinek cseréje és az energiatakarékosabb mosás.

„A flakonok újrahasznosítását nyomon tudod követni. Az egy látható dolog. Ehhez képest a szén-dioxid-kibocsátás láthatatlan az emberi szemnek. Ezért nem kötjük automatikusan a kibocsátást a repüléshez” – mondta Jiaying Zhao, a British Columbia Egyetem pszichológusa és fenntarthatóság kutatója, aki nem vett részt a vizsgálatban. Hasonló a helyzet a kutyák esetén, amik húsfogyasztásuk miatt más háziállatoknál terhelőbbek a környezetre nézve.

