Meglepő átrendeződés történt az ország 100 legjobb gimnáziumának rangsorában
Megjelent a HVG friss, a 2025–26-os tanévre vonatkozó rangsora az ország legjobb gimnáziumairól. A lista összeállításánál ezúttal is az iskolák érettségi, felvételi és kompetenciamérési eredményeit vették figyelembe, és bár az évente megjelenő rangsort általában csak kisebb mozgások jellemzik, most azt írják, hogy „a szokásosnál nagyobb a változás”.
Ennek legékesebb példája a Budapest 1. kerületében működő Toldy Ferenc Gimnázium, amely tavaly csak 27. volt, idén viszont már a lista harmadik helyén található, de a legjobb vidéki iskola, a veszprémi Lovassy László Gimnázium is jelentős javulást ért el: a 10. helyről az ötödikre ugrott fel. A tavalyi listavezető, a Budapest ötödik kerületében található Eötvös József Gimnázium idén a második helyre csúszott vissza.
A vidéki gimnáziumok is jól teljesítettek, a Lovassyn kívül még öten találhatók a top 20-ban: a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium a 9., a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium a 12., a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium a 15., a győri Révai Miklós Gimnázium a 16., míg a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium a 20. helyet szerezte meg.
Íme a HVG 2026-os gimnáziumi rangsorának első tíz helyezettje:
- ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest
- Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
- Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
- VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium, Budapest
- Lovassy László Gimnázium, Veszprém
- ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest
- Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- Szent István Gimnázium, Budapest
- Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr
- ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest
A HVG oldalán további statisztikák böngészhetők a legjobb gimnáziumokról (például az érettségi és kompetenciamérési eredmények alapján elért egyéni helyezésükkel kapcsolatban), de az összeállítás módszertanát is ismertették.
