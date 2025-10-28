A Qubit+ tartalmai BGE-diáktüntetés Bevizsgált vaddisznók Teremtés koronája AI-hiradó Elenyészett dicsőség Kreatív talány

Meglepő átrendeződés történt az ország 100 legjobb gimnáziumának rangsorában

Bodnár Zsolt
október 28.
oktatás
Megjelent a HVG friss, a 2025–26-os tanévre vonatkozó rangsora az ország legjobb gimnáziumairól. A lista összeállításánál ezúttal is az iskolák érettségi, felvételi és kompetenciamérési eredményeit vették figyelembe, és bár az évente megjelenő rangsort általában csak kisebb mozgások jellemzik, most azt írják, hogy „a szokásosnál nagyobb a változás”.

Ennek legékesebb példája a Budapest 1. kerületében működő Toldy Ferenc Gimnázium, amely tavaly csak 27. volt, idén viszont már a lista harmadik helyén található, de a legjobb vidéki iskola, a veszprémi Lovassy László Gimnázium is jelentős javulást ért el: a 10. helyről az ötödikre ugrott fel. A tavalyi listavezető, a Budapest ötödik kerületében található Eötvös József Gimnázium idén a második helyre csúszott vissza.

A vidéki gimnáziumok is jól teljesítettek, a Lovassyn kívül még öten találhatók a top 20-ban: a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium a 9., a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium a 12., a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium a 15., a győri Révai Miklós Gimnázium a 16., míg a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium a 20. helyet szerezte meg.

Íme a HVG 2026-os gimnáziumi rangsorának első tíz helyezettje:

  1. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest
  2. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
  3. Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
  4. VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium, Budapest
  5. Lovassy László Gimnázium, Veszprém
  6. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest
  7. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
  8. Szent István Gimnázium, Budapest
  9. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr
  10. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest

A HVG oldalán további statisztikák böngészhetők a legjobb gimnáziumokról (például az érettségi és kompetenciamérési eredmények alapján elért egyéni helyezésükkel kapcsolatban), de az összeállítás módszertanát is ismertették.

Az 50 legjobb magyarországi gimnáziumba szinte kizárólag gazdag szülők gyerekei járnak

Kende Ágnes oktatás 2024. január 15.

„Minden évben dühös leszek, amikor ilyen listákat látok, mert egyáltalán nem reflektálnak arra, hogy mit jelent az, hogy jó iskola” – mondja Berényi Eszter oktatásszociológus, aki a HVG top 100-as listája mellé készített egy alternatív listát, ami a szülők társadalmi helyzete szerint rangsorolja a gimnáziumokat. Elgondolkodtató eredményre jutott.

Olyan gyerek, akinek közmunkások a szülei, hát olyan itt nincs

Kende Ágnes tudomány 2022. június 15.

A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok esetében szépen összeérnek a konzervatív és a liberális elit érdekei: az ő gyerekeik mennek a jó egyházi, elit vagy alternatív középiskolákba, míg az alacsony jövedelmű, információhiányos családokból származók maradnak az általánosban. Tankönyvbe illik, ahogy Magyarországon előáll a világ egyik legszelektívebb oktatási rendszere.