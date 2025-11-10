Kvantumfizikusok friss elmélete cáfolja, hogy az univerzum csak egy számítógépes szimuláció lenne

A Brit Columbia-i Egyetem (UBC) fizikusai egy látványos eredménnyel cáfolták a modern tudomány egyik népszerű elméletét: azt a felvetést, hogy az univerzumunk csupán egy számítógépes szimuláció lenne. A Journal of Holography Applications in Physics folyóiratban megjelent tanulmányban Mir Faizal kvantumfizikus és kollégái Gödel nemteljességi tételére alapuló matematikai érvelést alkalmaztak, és kimutatták, hogy a világegyetem nem szimulálható.

A kutatók szerint a valóság alapvető szerkezete olyan „nem algoritmikus megértést” igényel, amelyet semmilyen számítógép vagy algoritmus nem tud reprodukálni. Ez azt jelenti, hogy semmilyen számítógép – bármilyen fejlett is legyen – nem képes teljes mértékben újraalkotni az univerzum törvényeit és történéseit.

A tanulmány tehát tudományos kihívás elé állítja a „szimulációs hipotézist”, amely szerint világunk digitális konstrukció lehet. A kutatók rámutatnak, hogy bár a fizika Newton klasszikus mechanikájától Einstein relativitáselméletén át a kvantummechanikáig sokat fejlődött, még a legújabb elméletek – például a kvantumgravitáció – is azt sugallják, hogy a tér és az idő nem alapvető elemek, hanem egy mélyebb, információs szintről erednek. A fizikusok ezt az információs réteget platóni világnak nevezik, ami egy olyan matematikai alapot jelent, amely valóságosabb, mint a számunkra érzékelhető fizikai világ – a kutatók szerint ebből a matematikai világból származhat a tér és az idő.

A kutatócsoport szerint azonban még ezt a platóni világot sem lehet kizárólag számítással leírni. „A valóság teljes és következetes leírásához nem-algoritmikus megértésre van szükség, amely túlmutat bármely számítógép képességein” – idézi Faizalt az egyetemi közlemény. Ez matematikailag azt jelenti, hogy az univerzum nem lehet szimuláció, és azt sugallja, hogy a létezés alapvető struktúrája mélyebb és összetettebb, mint amit bármilyen kód képes lenne leírni.

