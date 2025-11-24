Ketyeg, de nem biztos, hogy robban a sarkvidéki metánbomba

Ismert, hogy a permafrosztban tenyésző egyes mikroorganizmusok az üvegházhatásért felelős szén-dioxiddá és metánná bontják a szenet. Ahogy ezek a talajok melegszenek, egyre több üvegházgáz szabadul fel, ami potenciálisan elindítja azt a visszacsatolási hurkot, amelyet a nemzetközi szakmai diskurzusban gyakran „metánbomba” néven is emlegetnek.

Az északi sarkvidék talajainak mikrobiális életét vizsgáló legújabb kutatások azt mutatják, hogy a felmelegedés ezen ördögi köre nem feltétlenül elkerülhetetlen – írja a Live Science a Communications Earth & Environment folyóiratban megjelent tanulmányra hivatkozva. Egy cseh, német, osztrák és norvég kutatókat tömörítő tudományos konzorcium az arktiszi permafroszt mikrobiális ökoszisztémáinak összetételét vizsgálva arra jutott, hogy bizonyos körülmények között több metánt „fogyasztó” organizmus lehet a sarkvidéken, mint metánt „termelő”, ami azt jelenti, hogy az ilyen talajok az üvegházhatású gázok megkötőjévé válhatnak.

Permafroszt valahol Szibériában Fotó: SAMUEL BLANC/Biosphoto

A konzorcium 2010 óta gyűjt talajmintákat Kanadától Grönlandon át Szibériáig. Az új tanulmányhoz a kutatók nyolc ép és már felolvadt minta genomikai elemzését végezték el, kifejezetten a baktériumokat és archeákat is magában foglaló metanogén, illetve metanotróf mikroorganizmusokra összpontosítotva. Meglepetésükre a metánt termelő metanogén, és a metánt fogyasztó metanotróf szokatlanul alacsony sokféleséget mutatott. A metanotrófok közül egyetlen nemzetség, a Methylobacter dominált a mintákban minden helyszínen. Ezek a baktériumok az egész Arktiszon megtalálhatók, gyakran a metanogén társaik feletti talajrétegekben élnek, és az alulról felszivárgó metánt fogyasztják.

A kutatók olyan helyeket is vizsgáltak, ahol az örökfagy felolvadt. Kiderült, hogy a nedves, vizes talajban több az oxigénhiányos környezetben tenyésző metanogén mikroba, míg a száraz környezetben a metanotróf mikrobák vannak túlnyomó többségben, elsősorban azok, a fakultatív metanotrófok, amelyek képesek a légköri metán metabolizálására.

Korábban megírtuk, hogy a permafroszt olvadásával egyébként nemcsak metán, hanem különféle vírusok, valamint időutazó gyilkos baktériumok is kiszabadulhatnak.