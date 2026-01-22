Mélytengeri expedíció indul, hogy felfedjék, létezik-e a rejtélyes sötét oxigén

Egy kutatócsoport bejelentette, hogy új mélytengeri leszállóegységeket fejlesztettek kifejezetten annak az egyelőre vitatott feltételezésnek a tesztelésére, hogy az óceán fenekén található fémes kőzetek „sötét oxigént” termelnek – írja a ScienceAlert.

Hogy a Föld mélyén eddig ismeretlen oxigénforrás rejlik, nemcsak figyelemre méltó felfedezés lenne, de meg is kérdőjelezné az elméleteket az élet eredetéről a bolygónkon.

Feltételezések szerint ugyanis az óceán fenéken ritkás mezőket alkotó, úgynevezett polifémes rögök a tengervíz elektrolízisével oxigént termelnek. A bányavállalatok azt tervezik, hogy megkezdik a rögök kitermelését, amelyek akkumulátorokban és más technológiai eszközökben használt fémeket tartalmaznak. A tudósok szerint a rögök elegendő elektromos töltést bocsátanak ki ahhoz, hogy a tengervizet hidrogénre és oxigénre bontsák, az elektrolízis néven ismert folyamat során. Vannak azonban, aki kételkednek a jelenség létezésében, így Andrew Sweetman brit tengeri ökológus, aki azt a 2024-es kutatást vezette, amely igyekezett feltárni a sötét oxigén létezését, új, tenger alatti expedíciót indít.

Andrew Sweetman, a Skót Tengerkutatási Társaság (SAMS) tagja azon a speciális leszállóegységen dolgozik, amelynek célja annak vizsgálata, hogy a polifémes rögök miként termelnek oxigént az óceán mélyén Fotó: -/AFP

Sajtótájékoztatóján Sweetman és csapata bemutatta azt a két új, 11 kilométer mélységig lemerülni képes leszállóegységet, amelyek célja annak kiderítése, hogy a rögök miként hozhatnak létre oxigént. Az egységek a tengerfenék “légzésének” mérésére tervezett érzékelőkkel lesznek felszerelve, amelyek a Föld felszínén mért nyomás 1200-szorosát is kibírják, és leginkább az űrkutatási berendezésekhez hasonlítanak, ismertette Sweetman.

Az expedíciót egy kutatóhajóról indítják a Clarion-Clipperton zónában, egy Hawaii és Mexikó között elterülő hatalmas területen. „A leszállóegységek felszínre érkezése után 24-48 órán belül meg tudjuk erősíteni, hogy létezik a sötét oxigén” - mondta az expedíció vezetője.

