Ötfajta rák kockázata jelentősen kisebb a vegetáriánusok esetében, mint a húsfogyasztóknál

A vegetáriánus étrend öt ráktípus esetén 30 százalékkal is csökkentheti a kockázatokat, állítja egy kutatás. Eszerint a vegetáriánusoknál 21 százalékkal alacsonyabb a hasnyálmirigyrák kockázata és 9 százalékkal kisebb az emlőrák kockázata, mint a húsfogyasztóknál. Emellett 12 százalékkal alacsonyabb a prosztatarák kockázata, 28 százalékkal a veseráké és 31 százalékkal a multiplex myeloma rizikója, amely a plazmasejtek rosszindulatú, daganatos megbetegedése a csontvelőben.

Az Oxfordi Egyetem kutatói azonban azt találták, hogy a vegetáriánusoknál a húsfogyasztókhoz képest közel kétszer nagyobb a kockázata a leggyakoribb típusú nyelőcsőráknak, és ennek oka az lehet, hogy nem jutnak hozzá bizonyos fontos tápanyagokhoz.

Az eddigi is ismert volt, hogy a feldolgozott húsok, például a sonka, a szalonna és a szalámi fogyasztása összefüggésbe hozható a vastagbélrák, és valószínűleg a gyomorrák kockázatának növekedésével. A vörös húsok, például a marha-, sertés- és bárányhús szintén növelik a kockázatot, míg a fehér húsok, például a csirke- és pulykahús esetében nem mutattak ki ilyen összefüggést.

A British Journal of Cancer folyóiratban megjelent új tanulmány szerint azonban további kutatásokra van szükség annak megállapításához, hogy a rák kialakulásában általában a húsfogyasztás jelenti a problémát, vagy a vegetáriánus étrendben található valamilyen konkrét összetevő, ami csökkenti a rák kockázatát.

A kutatás különböző korábbi kutatéások adatait tartalmazza és elemzi, a résztvevők többsége az Egyesült Királyságból és az Egyesült Államokból származott. Mintegy 1,64 millió húsfogyasztó, 57 016 baromfihús-fogyasztó (azaz olyanok, akik vörös húst nem fogyasztanak), 42 910 halat igen, de húst nem fogyasztó személy, 63 147 vegetáriánus és 8849 vegán adatairól van szó, és a tanulmány 17 különböző rákfajtát vizsgált.

Aurora Perez Cornago, a tanulmány vezető kutatója azt mondta: „A vegetáriánusok általában több gyümölcsöt, zöldséget és rostot fogyasztanak, mint a húsfogyasztók, és nem esznek feldolgozott húst, ami hozzájárulhat bizonyos rákos megbetegedések kockázatának csökkenéséhez.” Ugyanakkor hozzátette, hogy a vegetáriánusoknál megfigyelt magasabb nyelőcső-pikkelyes sejtes karcinóma és a vegánoknál megfigyelt magasabb bélrák kockázat összefügghet bizonyos, az állati eredetű élelmiszerekben nagyobb mennyiségben található tápanyagok alacsonyabb bevitelével. Azonban további kutatások kellenek annak pontosabb megértéséhez, hogy mi okozza a rákkockázat különbségeit.



