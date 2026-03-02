Mélyebben alszik az, aki napközben sok rostot eszik

Az átlagosnál nagyobb mennyiségű, egy sor más területen az egészség zálogának tartott élelmi rost rost bevitele segíti a mélyalvást, a gyümölcsök, zöldségek és diófélék változatos fogyasztása pedig a gyorsabb elalvást támogatja – írja a New Scientist a medRxiv preprint szerveren megjelent tanulmány eredményeire hivatkozva.

Az izraeli Weizmann Intézet kutatócsoportja 3500 felnőtt alvási és táplálkozási szokásait vizsgáló kutatásában az alanyok két egymást követő napon egy mobilalkalmazásban rögzítette étkezéseit, éjszakánként pedig az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) jóváhagyott, a mellkason, a csuklón és egy ujjon viselt érzékelőkkel a vér oxigénszintjét, valamint a pulzus- és légzésszámot detektáló érzékelőt viseltek. A kutatók ezeket a méréseket használták annak becslésére, hogy a résztvevők mennyi időt töltöttek a könnyű alvás (N1 és N2 néven ismert), a mélyalvás, valamint a gyors szemmozgásos (REM) alvás fázisban.

Ezután a kutatók egy számítási modellt használtak annak kiszámítására, hogy 25 táplálkozási tényező miként befolyásolja ezeket az alvási fázisokat. Az eredményekhez figyelembe vették az olyan torzító tényezőket, mint az életkor, a nem, illetve a koffeinbevitel. A kutatók azt találták, hogy azok a résztvevők, akik a kohorsz átlagos napi 21 grammos bevitelénél több rostot fogyasztottak, jobban aludtak este, mint azok, akiknek az átlag alatti a rostbevitelük. Az előbbi kategóriába tartozók 3,4 százalékkal több időt töltött az N3-as fázisban, és 2,3 százalékkal kevesebbet könnyű alvásban.

A kutatók szerint még nem teljesen tisztázott, hogy pontosan miért van ilyen hatása a rostbevitelnek, de a korábbi eredmények alapján azt valószínűsítik, hogy a rostokból a bélmikrobiom által lebontott gyulladáscsökkentő hatású rövid szénláncú zsírsavak változtathatják meg a bél-agy jelátvitelt olyan módon, hogy az segíti a mély alvást. A kutatók azt is megállapították, hogy az átlagon felüli rostot fogyasztóknál éjszaka valamivel alacsonyabb volt a pulzusszám, mint azoknál, akik napközben az átlagnál kevesebb rostot ettek. Az alacsony éjszakai pulzusszám arra utal, hogy az illető mély nyugalmi és regenerálódási állapotba került, ami kevésbé terheli a szívet.

A Wizmann Intézet kutatása arra is rámutatott, hogy azok, akik naponta ötnél többször fogyasztottak növényi alapú ételt, valamivel gyorsabban elaludtak, és alvás közben alacsonyabb volt a pulzusszámuk, mint azoké, akik kevesebbet ettek. Ez azért lehet, mert a növényi rostokban gazdag élelmiszerek nagyobb mennyiségű fogyasztása olyan vitaminokkal, ásványi anyagokkal és egyebek mellett polifenolokkal látja el a szervezetet, amelyek a gyulladásos folyamatok redukálásával segítik az idegrendszert pihenési és emésztési üzemmódba kapcsolni.