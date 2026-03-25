Kiderült, hogy az emlősöket nem lehet a végtelenségig klónozni

Japán kutatók két évtizednyi kísérletezés után bebizonyították, hogy az emlősöket nem lehet a végtelenségig újra és újra klónozni. Az egereken végzett vizsgálat során kiderült, hogy az 58. generációnál bekövetkező genetikai összeomlás megállíthatatlanul a vérvonal kihalásához vezet.

A Jamanasi Egyetem kutatócsoportja több mint húszezer kísérlet és 1200 egér létrehozása után jutott el a tudomány és a biológia végső határaihoz. Vakajama Teruhiko professzor, aki már az első egér 1997-es klónozásánál is ott bábáskodott, elárulta, hogy eredetileg abban bíztak, hogy a folyamat a végtelenségig fenntartható lesz. Kezdetben úgy tűnt, a technológia egyre hatékonyabbá válik, ám a 25. generáció környékén egy váratlan és kritikus fordulat következett be.

A kutatók megfigyelték, hogy a klónok klónozása során a káros genetikai mutációk generációról generációra halmozódtak fel a sejtekben, és a 26. generációtól kezdve jelentősen romlott a klónozott egerek túlélési esélye. Mire eljutottak az 57. generációig, már csak az egerek 0,6 százaléka élte túl a procedúrát, de a túlélők a felhalmozódott mutációk ellenére teljesen egészségesek maradtak.

Aztán jött az elátkozott 58. generáció, amely tagjainak utódai már kivétel nélkül elpusztultak a születésük után nem sokkal. A genetikai elemzések kimutatták, hogy ezek az állatok háromszor több mutációt hordoztak, mint a természetes úton született társaik, ráadásul gyakran hiányzott náluk az egyik X-kromoszóma is.

A kísérlet egyik legfontosabb tanulsága, hogy az emlősöknél az ivaros szaporodás nélkülözhetetlen a hosszú távú túléléshez, mivel ez az egyetlen módja a genetikai hibák természetes kiszűrésének.

Bár az eredmények szertefoszlatták a Star Wars-szerű klónhadseregekről vagy a húsukért tenyésztett állatok örökké frissen tartható állományairól szőtt álmokat, a kutatók nem adják fel a munkát. Jelenleg olyan kíméletes módszereken dolgoznak, amelyekkel veszélyeztetett fajok DNS-ét gyűjthetnék be akár vizeletből vagy ürülékből is, hogy legalább az eltűnés szélén álló állatokat visszahozhassák a szakadék széléről.

