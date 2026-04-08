Irdatlan, 2000 éves csontpéniszre bukkantak egy holland múzeum raktárában

Ritka ókori római leletet fedeztek fel holland régészek: egy körülbelül 20 centiméter hosszú, csontból faragott péniszt, amely évtizedekig egy felbontatlan múzeumi dobozban rejtőzött. A kb. 1800-2000 éves tárgyat a nijmegeni Valkhof Múzeumban találták egy leltározási projekt során.

Bár a fallikus ábrázolások gyakoriak voltak a római kultúrában, ez az első ismert példány, amely csontból készült – feltehetően egy állat, például tehén vagy kecske csontjából.

Forrás: Valkhof Múzeum

Az ókori Rómában a nemi szervek ábrázolása nem számított botrányosnak, sőt gyakran védelmező szimbolikával bírt, például a gonosz szem (Evil Eye) elleni védelemként. Az ilyen tárgyakat gyakran helyezték házak bejárata fölé vagy viselték ékszerként. A mostani lelet azt is mutatja, hogy a római kulturális szokások a mai Hollandia területére is eljutottak a birodalom terjeszkedése során.

A felfedezés egy jóval nagyobb, mintegy 16 ezer felbontatlan dobozból álló gyűjtemény része, amely római kori ásatásokból származó tárgyakat tartalmaz. Eddig csak körülbelül 300 dobozt vizsgáltak át, amelyek díszített kerámiákat és ivóedényeket is magukban rejtettek. A kutatók szerint a leletek értékes betekintést nyújtanak az ókori Noviomagus, a mai Hollandia területének egyik legidősebb településének mindennapi életébe, és arra utalnak, hogy még sok hasonlóan különleges tárgy várhat felfedezésre.

azt az alábbi cikket is, amely egy kőből készült műpénisz felfedezéséről szól – a Sopronban talált lelet mindössze tíz centiméter hosszú.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: