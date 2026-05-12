Több területen is aggasztó a fenntarthatóság helyzete az MTA tudósai szerint

Fenntartható Magyarország címmel adott ki ajánláscsomagot adott ki a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottsága. Eszerint a fenntarthatóság helyzete több területen is aggasztó állapotokat mutat, miközben a klímaváltozás és a vízhiány egyre közvetlenebb kockázat. Az ajánláscsomag átfogó intézményi és gazdasági lépéseket sürget, többek között az integrált vízgazdálkodás és a zöld átállás terén. Az anyag hangsúlyozza: mindez nem szűken értelmezett környezetvédelmi ügy, hanem a biztonság és a gazdasági stabilitás alapfeltétele.

A Szathmáry Eörs akadémikus, evolúcióbiológus elnökletével működő bizottság négy fejezetre tagolva, mintegy hetven oldalon részletezi a Magyarország előtt álló tennivalókat. „Célunk nem részletes kormányprogram megfogalmazása, hanem tudományosan megalapozott, döntéshozói szempontból áttekinthető helyzetkép és javaslatcsomag közreadása” – szól az anyag bevezetője.

A dokumentum arra mutat rá, hogy a környezeti és fenntarthatósági kormányzás széttöredezett; a végrehajtási kapacitások gyengék; a vízgazdálkodás dezintegrált; a természeti tőke állapota romlik; az ökológiai szempontok gyakran rövid távú gazdasági érdekeknek rendelődnek alá. Eközben pedig a klímaváltozás, a vízhiány, a biodiverzitás-csökkenés, a talajromlás, a szennyezések és az egészségügyi kockázatok egyre közvetlenebbül érintik az ország mindennapi működését.

Az anyag négy nagy fejezete viszonylag teljes áttekintést kíván adni a hazai fenntarthatósági kihívások fő területeiről. Az első rész az intézményi és kormányzati szerkezet átalakításának szükségességét húzza alá, a fenntartható fejlődési szempontok állami működésbe való beépítését.

A Tisza alacsony vízállása Vezsenynél 2024. augusztus 22-én Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A második tartalmi egység a víz kérdését állítja a középpontba. A dokumentum szerint a víz nem egy fenntarthatósági részterület a sok közül, hanem valamennyi fenntartható fejlődési cél alapfeltétele.

A hazai vízgazdálkodásban egyszerre jelentkezik az intézményi széttagoltság, az aszályok és hirtelen vízbőségek kezelésének nehézsége, a települési csapadékvíz-gazdálkodás rendezetlensége, az öntözéspolitika fenntarthatósági hiánya, valamint az ivóvízbázisok új típusú kémiai szennyezőkkel – különösen a PFAS- és TFA-terheléssel – szembeni sérülékenysége.

A javaslatok ezért az integrált vízgazdálkodás, a vízvisszatartás, a víztakarékos öntözés, a táji léptékű együttműködések és a korszerű monitoringrendszerek irányába mutatnak.

A gazdaság és agrárium fejezetei azt vizsgálják, hogyan lehet a fenntarthatósági fordulatot finanszírozhatóvá, mérhetővé és versenyképességi szempontból is értelmezhetővé tenni. Az energia és társadalom témakörei tovább tágítják a fenntarthatóság értelmezését.

A Bizottság tagjai készek bármelyik fejezet, javaslat vagy vitatott kérdés részletes megvitatására, a döntés-előkészítés támogatására és a tudományos háttér további rendelkezésre bocsátására. A teljes anyag az MTA honlapján hozzáférhető.

