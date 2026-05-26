Az MTA leköszönő és új elnöke közös levélben erősítette meg: az Akadémia visszafogadná az ELTE-hez csatolt kutatóintézeteit

„Az MTA kész arra, hogy – a szükséges jogi, szervezeti és finanszírozási feltételek biztosítása esetén – helyet adjon az érintett kutatóközpontoknak az Akadémia keretei között” – olvasható Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) jelenlegi, és Pósfai Mihály, az MTA június 1-jén hivatalba lépő új elnöke által Darázs Lénárdnak, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) rektorának címzett levélben.

Az MTA Facebook-oldalán kedden, május 26-án közzé tett szövegben Freund Tamás és Pósfai Mihály megerősítették korábbi állásfoglalásukat az elcsatolt kutatóhálózat, ezen belül az ELTE-hez került kutatóközpontok visszafogadásáról.

Pósfai Mihály és Freund Tamás a Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriumi tisztújító közgyűlésén 2026. május 5-én Fotó: MTA

A leköszönő és az új elnök a közös levélben fontosnak tartotta jelezni, hogy „a rektor által tervezett véleménynyilvánító szavazás kiírására olyan időpontban kerül sor, amikor az érintett felek – az intézetek, az ELTE, a Kormány és az MTA – még nem egyeztették a visszatérés jogi, szervezeti, vagyoni és finanszírozási feltételeit. Ezért a dolgozók jelenleg nem lehetnek birtokában azon ismereteknek, amelyek a felelős döntéshez szükségesek”.

Május 23-én a 24.hu írta meg, hogy az ELTE tavaly februárban megválasztott rektora „dolgozói véleménynyilvánító szavazást szervez a kutatóközpontok jövőjéről, valamennyi munkatársa véleményének megismerése céljából”.

