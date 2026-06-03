Készen áll a hangsebesség átlépésére a NASA halk szuperszonikus repülőgépe, az X–59

A NASA bejelentette, hogy az X–59 kísérleti repülőgép készen áll eddigi legfontosabb küldetésére: a tervek szerint 2026 júniusának elején lépi át először a hangsebességet. A Lockheed Martin által épített, különleges kialakítású gép az elmúlt hónapokban sikeres tesztrepüléseken esett át, amelyek után a szakemberek május végén adtak zöld jelzést a következő fázisnak. A Low Boom Flight Demonstrator projekt vezetője, Cathy Bahm kiemelte: a csapat mostantól végre azok felé a repülési feltételek felé közelít, amelyekre ezt az egyedülálló repülőgépet eredetileg tervezték.

Az X–59 a 2025. októberi első repülése, majd egy tervezett karbantartási időszak után idén márciusban tért vissza a levegőbe, és azóta már 15 sikeres repülést teljesített. A tesztek során a mérnökök fokozatosan kiterjesztették a gép határait: elérték a 13 100 méteres magasságot és a hangsebesség közeli, Mach 0,95-ös (mintegy 1010 km/órás) tempót, sőt a futómű levegőben történő behúzását is sikeresen letesztelték. Az eddig összegyűjtött adatok megerősítették az üzemanyag- és hidraulikai rendszerek stabilitását, valamint a pilóta előrefele látását biztosító, külső kamerákból álló különleges kijelzőrendszer (eXternal Vision System) megbízhatóságát is.

A júniusban induló új tesztfázisban a gép először kb. 13 100 méter magasságban lépi át a hangsebességet, majd ezt követően célozzák meg a „küldetési feltételeket”. Ez 1,4 mach (körülbelül 1488 km/órás) sebességet jelent kb. 16,8 kilométeres magasságban, de a tervek szerint a gép a tesztsorozat alatt eléri majd a 1,6 mach végsebességet és a több mint 18 ezer méteres csúcsmagasságot is. Ez a sebesség és magasság azért kulcsfontosságú, mert a NASA ezekkel a paraméterekkel szeretné demonstrálni, hogy a technológia képes megszüntetni a hagyományos, mennydörgésszerű hangrobbanást.

A NASA X–59 repülőgépe a kaliforniai Edwardsban található NASA Armstrong Repüléskutató Központ közelében repül 2026. május 12-én Fotó: NASA/Jim Ross

Bár a 30 méter hosszú, tűhegyes orral ellátott repülőgépet kifejezetten arra tervezték, hogy a hangsebesség átlépésekor csupán egy halk puffanást (úgynevezett „sonic thump”-ot) idézzen elő, a mostani korai tesztek során ezt még nem fogják közvetlenül demonstrálni. Az X–59-est ugyanis egy hagyományos kísérő repülőgép követi majd, amelynek saját hangrobbanása elnyomja a kísérleti gép halkabb morajlását. Ugyanakkor a nyár folyamán a kísérőként repülő F-15-ös kutatógépet speciális nyomásérzékelő szondákkal szerelik fel, hogy első ízben mérjék meg az X–59 által keltett lökéshullámok szerkezetét.

Ezek a mérések zárják majd le a Quesst misszió első fázisát, amely a gép repülésbiztonságának igazolására fókuszált. Az év második felében induló második fázisban a szakemberek már célzottan az X–59 akusztikus lábnyomát fogják vizsgálni, hogy igazolják a halk szuperszonikus technológia működését. A végső cél az, hogy a NASA lakott amerikai területek felett is tesztelje a gépet, és a lakossági visszajelzések alapján elérje a szuperszonikus repülést tiltó nemzetközi szabályozások megváltoztatását, megnyitva az utat a gyorsabb kereskedelmi repülés előtt.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: