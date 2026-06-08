Az emberek ősei már 1,8 millió évvel ezelőtt tudatosan használhatták a tüzet

Egy vadonatúj mikroszkópos vizsgálati módszernek köszönhetően a kutatók több százezer évvel tolták vissza az emberiség és a tűz kapcsolatának kezdetét. A neves PLOS One folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint a dél-afrikai Wonderwerk-barlangban már 1,07–1,79 millió évvel ezelőtt is tudatosan használták a tüzet az ember korai ősei. Ez a felfedezés radikálisan átírja a korábbi idővonalat, és jelenleg ez számít a valaha talált legősibb bizonyítéknak a tudatos tűzhasználatra a világon.

A dél-afrikai Wonderwerk-barlang Forrás: Beaumont, 2011 / Current Anthropology

Bár a barlang felsőbb rétegeiből származó korábbi leletek alapján a tudomány már 2021-ben kimutatta a nagyjából egymillió éves tűzhasználat nyomait, a régészek most egy sokkal mélyebb és ősibb réteget tártak fel. Az igazi áttörést egy úttörő technológia, az úgynevezett csont-lumineszcencia alkalmazása hozta el: a kutatók nagy energiájú kék fénnyel világítottak meg apró emlősök fosszíliáit, ami egy speciális szűrőn keresztül nézve élénkvörös fénnyel tette láthatóvá a korábban azonosíthatatlan, mikroszkopikus égési sérüléseket a csontokon.

A szakértők teljesen kizárták annak a lehetőségét, hogy a csontok egy természetes bozóttűz miatt égtek volna meg, mivel a leletekre a barlang bejáratától mélyen, mintegy 30 méterre bukkantak rá, ahová a külső lángok nem érhettek el.

Bár az eredmények nem bizonyítják, hogy az ősemberek ekkor már képesek lettek volna önállóan tüzet csiholni vagy rutinszerűen főzni, a barlang mélyén talált, ismétlődő égési nyomok arra utalnak, hogy a természetben talált tüzet tervszerűen és rendszeresen bevitték a védett menedékbe, ahol gondosan táplálták és fenntartották azt.

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