Nemzetbiztonsági okokból tiltotta le legfejlettebb AI-modelljét az Anthropic

Elérhetetlenné tette legfejlettebb AI-modelljeit az Anthropic az amerikai kormány nemzetbiztonsági utasítása után. Az AI-cég szombat hajnalban függesztette fel a hozzáférést a hét elején kiadott Fable–5, valamint a partnereinek elérhető Mythos–5 modelljeihez.

„Az amerikai kormány nemzetbiztonsági jogköreire hivatkozva exportkorlátozási utasítást adott ki, ami felfüggeszti a Fable 5-höz és a Mythos 5-höz való hozzáférést valamennyi külföldi állampolgárnak, függetlenül attól, hogy az Egyesült Államokon belül vagy kívül tartózkodnak, beleértve az Anthropic külföldi állampolgárságú alkalmazottait is” – írta az X-en az Anthropic szombaton.

Az AI-cég június 9-én tette elérhetővé előfizetőinek a Fable–5-öt. Az OpenAI és Google publikus modelljeihez képest szakértői vélemények szerint valódi előrelépést jelentő Fable–5-öt a cég szigorú korlátokkal látta el: a modell a kiberbiztonsági, biológiai és kémiai tárgyú kérdéseket automatikusan a gyengébb Opus 4.8 modellhez irányította át.

Az Anthropic értelmezése szerint az amerikai kormány úgy véli, hogy létezik egy módszer a modellek biztonsági korlátainak megkerülésére (jailbreakelésére). Ezeknek a korlátoknak kellett volna megakadályozniuk, hogy az AI-modellt szoftver sérülékenységek azonosítására, vagyis potenciálisan kibertámadások előkészítésére használják fel.

Az Axios értesülései szerint az amerikai kereskedelmi minisztérium (Commerce Department) azután döntött így, hogy egy másik vállalat azt állította, sikerült jailbreakelnie a Mythost, ami a felmerülő nemzetbiztonsági kockázatok miatt aggodalmat keltett a kormányzatban. A Wall Street Journal azt írta, hogy a jailbreakelő kutatást az Amazon kutatói végezték. Ezután az amerikai kereskedelmi miniszter, Howard Lutnick pénteken levelet küldött Dario Amodei-nek, az Anthropic vezérigazgatójának.

Az Anthropic szerint ahhoz, hogy megfeleljenek a minisztériumi utasításnak, azonnal elérhetetlenné kellett tenniük a Fable–5 és Mythos–5 AI-modelleket. Az utasítás más Claude modelleket, köztük az Opus 4.8-at nem érinti. „Azt gondoljuk, hogy félreértésről van szó, és azon dolgozunk, hogy a hozzáférést a lehető leghamarabb helyreállítsuk” – írta a cég.

A Reuters szerint az intézkedés jelentős eszkalációja az USA azon erőfeszítéseinek, amik a külföldi ellenfelek AI-képességeinek feltartóztatását célozzák. Az amerikai exportkorlátozások, amikkel a Qubiten is többször foglalkoztunk, eddig elsősorban az AI-modellek tanítását és futtatását lehetővé tevő chipekre vonatkoztak, nem pedig a külföldiek mesterséges intelligenciához való hozzáférésére.