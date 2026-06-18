Madárinfluenza ölt meg 13 ezer bébifókát egy Ausztráliához tartozó szigeten

Egy távoli szubantarktiszi szigeten több mint 13 ezer fókakölyök pusztult el egy madárinfluenza-törzs miatt, ami a szakértők szerint a fertőzés aggasztó terjedését mutatja – írja mások mellett a New Daily.

A H5 madárinfluenza-törzset először tavaly októberben mutatták ki a világörökségi helyszínként is nyilvántartott Heard-szigeten, amely mintegy 4000 kilométerre délnyugatra fekszik az ausztrál Perth városától. Érdekes módon, Ausztrália szárazföldi részén nincs jelen a vírustörzs, amely minden más kontinensen már végzett pusztítást a madár- és állatpopulációkban.

A Heard-szigetet felkereső kutatók becslése szerint a déli elefántfókák 17 364 kölyökből álló állományából 13 359 egyed pusztult el, ami a teljes kölyökpopuláció 76 százaléka.

Egy, a bioRxiv felületén közzétett tanulmány szerint a tényleges szám ennél is magasabb lehet, mivel a megfigyelések lezárásakor az elhullások még folytatódtak.

A vírust kimutatták királypingvinek, szamárpingvinek, antarktiszi medvefókák, valamint bukóviharmadarak esetében is, és a betegség nyomait a közeli McDonald-szigetek területén is azonosították. Mindez katasztrofális fenyegetést jelenthet az óceáné lővilágára, mivel számos érintett faj nagy létszámú, sűrű költőtelepeken szaporodik. Kiemelten veszélyeztetettek az elefántfókák és az albatroszok.

A Heard- és McDonald-szigetek több mint egymillió költő tengeri madárnak és fókának adnak otthont. A BBC arról ír, hogy minden bizonnyal 2025 augusztusában érkezhetett a vírus a szigetre, valószínűleg az 1800 kilométerre található, Franciaországhoz tartozó Crozet-szigetek fertőzött madállományának közvetítésével.



Szakértők ugyanakkor mindez egyelőre nem növeli közvetlenül a kockázatot Ausztrália szárazföldi területein, de fel kell készülni arra az esetre, ha a járvány oda is eljut.

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