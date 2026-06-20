AI-fronton folytatódik az ötvenéves háború: ébredezik az Apple és a Microsoft is

Jönnek a dinoszauruszok! Legalábbis ezt érezhette az ember az elmúlt hetekben, amikor az 51 éve alapított Microsoft és az idén 50 éves Apple is jelét adta, hogy vége a szerencsétlenkedésnek, és most már tényleg teljesen belevetik magukat a mesterséges intelligenciába. A nyolcvanas-kilencvenes évek számítástechnikájának két meghatározó cége (az egyik ma felhőszolgáltatásból, a másik okostelefon-eladásból él) ugyanis egyaránt az AI-ra hegyezte ki nagy éves fejlesztői konferenciáját.

A cupertinói WWDC-n bemutatták a Siri AI-t, ami a másik nagy rivális cég, a Google Gemini modelljére épül, de az EU-ban még várni kell rá, a Microsoft Builden pedig kiderült, hogy az OpenAI-tól való eltávolodás jegyében már saját AI-t is fejleszthet az óriáscég, be is mutatták az első MAI nyelvi, érvelő, hang- és képgeneráló modelleket. Az Apple épp vezetőváltás idején fordul rá jobban az AI-ra, a Microsoftnál pedig nemrég elindult a szuperintelligencia divízió, amelynek irányítására a DeepMind egyik társalapítóját, Mustafa Suleymant kérték fel. Miközben tehát az Apple belátta, hogy egyedül nem megy, és keresi az együttműködéseket, a Microsoft a teljes függetlenség felé halad: saját AI-chip, AI-modell, felhő, szoftverek és platformok révén szeretnék öt éven belül felvenni a versenyt a vezető AI-fejlesztő cégekkel.

Az AI Híradó 16. adásában Bodnár Zsolt és Tóth András a világ leggazdagabb cégeinek AI-stratégiáját beszélte át a mesterséges intelligencia világának legfrissebb hírei mellett. Nézd meg itt:

Az adásban továbbá arról is szó esik, hogy

a ChatGPT átlépte az egymilliárd havi aktív felhasználót, de a vetélytársak sokkal gyorsabban növekednek;

az Anthropic négy napig tette elérhetővé eddigi legfejlettebb modelljét, a Fable 5-öt, amit aztán az amerikai kormány nemzetbiztonsági utasítására kellett visszavonni;

Kína beüzemelte a világ első víz alatti AI-adatközpontját, amit egy közeli szélerőműpark lát el árammal;

a Pokémon Go játékosai által összegyűjtött több milliárd utca- és épületképet katonai AI-navigációs rendszer betanítására használták fel;

Jeff Bezos is beszáll az AI-bizniszbe: „általános mesterséges mérnököt" fejleszt;

cambridge-i kutatók pedig először terveztek emberi vakcinát mesterséges intelligencia segítségével, amit már önkénteseken tesztelnek.

Az AI Híradó előző adásai: