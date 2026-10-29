Norvég médiacsoportok beperelték a Metát, hogy ne használhassa fel AI-fejlesztéshez a tartalmaikat

Tíz norvég médiacsoport – köztük az NRK közszolgálati műsorszolgáltató és az NTB hírügynökség – bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a Meta új felhasználási feltételeinek életbe lépését, adta hírül az AFP. A november 20-tól érvényes feltételek a médiumok szerint feljogosítanák a Facebookot és az Instagramot is üzemeltető céget, hogy összegyűjtse a cikkeiket, fotóikat és videóikat (beleértve a fizetős tartalmakat is), és ezeket többek között AI-termékek fejlesztésére használja.

A feltételek minden professzionális fiókra vonatkoznának, a médiumok mellett a cégekre és a kereskedőkre is, akiknek a felperesek szerint nem marad más lehetőségük a tiltakozásra, mint hogy töröljék a fiókjukat. A médiacsoportok ezért az oslói kerületi bíróságtól ideiglenes intézkedést kértek, amely az ügy érdemi elbírálásáig felfüggesztené a feltételek hatályba lépését.

A Norvég Médiavállalkozások Szövetségének vezetője, Lene Eltvik Vindfeld szerint a Meta a médiacsoportok befektetéseit használja fel olyan AI-szolgáltatások fejlesztésére, amelyek közvetlenül versenyeznek velük, ami szerinte elfogadhatatlan, és torzítja a versenyt. A Meta az AFP-nek azt válaszolta, hogy az új feltételek eredetileg október 30-ra tervezett bevezetését november 20-ig elhalasztotta, hogy több ideje legyen elmagyarázni a partnereinek, mi változik és mi nem.

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