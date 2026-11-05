Több száz jégkorszaki rajzot találtak egy katalóniai barlangban

A katalóniai Cova de la Font Major barlangban 280 paleolitikus motívumot azonosítottak régészek, köztük 55 állatábrázolást. A leletegyüttes az Ibériai-félsziget mediterrán térségének harmadik legnagyobb ismert őskőkori barlangművészeti találata. A kutatók lovakat, szarvasokat, kecskéket, őstulkokat és egy medvét ábrázoló véseteket is dokumentáltak, de a falakon számos geometrikus és egyéb, nonfiguratív motívum is található.

A barlangot 1957-ben nyitották meg a látogatók előtt, 1993-ban pedig turisztikai látványossággá alakították, vagyis legalább 33 éve turisták ezrei haladnak el közvetlenül a kutatók által később azonosított alkotások előtt, anélkül, hogy felismerték volna azok jelentőségét. A felfedezésre 2019. október 30-án, egy régészeti feltárás során került sor: Josep Maria Vergès Bosch, a katalán Humán Paleoökológiai és Társadalmi Evolúciós Intézet kutatója olyan véseteket vett észre, amelyek őskori eredetre utaltak. Az eredményeket most az Antiquity folyóiratban közölték.

A kutatók szerint a motívumok stílusjegyei alapján számos ábrázolás a Magdaléniát megelőző paleolitikus időszakhoz köthető, vagyis a barlang az európai jégkorszaki művészet eddig kevéssé ismert mediterrán hagyományáról is árulkodik. A teljes leletegyüttes pontos kora azonban még nem tisztázott, egyes, több száz hurkos vésetből álló motívumok eredete például továbbra is kérdéses.

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Kőkorszaki jelnyelvet ábrázolhatnak a Gargas-barlangok kézrajzai Dippold Ádám tudomány 2023. március 17. A kutatók korábban úgy gondolták, hogy a barlangrajzok megcsonkított vagy sérült kezeket ábrázolnak, egy friss kutatás szerint viszont lehet, hogy a rajzokról nem hiányoznak az ujjak, hanem jelzéseket festettek a falra az őskőkori művészek.