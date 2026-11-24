Akár 15 millió dollárt is kereshetett Donald Trump amerikai elnök azon, hogy az Nvidia árfolyama megugrott, miután a cég hétfőn visszahelyezte vezérigazgatói posztjára Jensen Huangot, írja a Financial Times. Trump vagyonnyilatkozata szerint szeptember végén akár 370 ezer Nvidia-részvénye is lehetett, a cég árfolyama pedig hétfőn 31,5 százalékkal emelkedett, ami nagyjából 950 milliárd dollárral növelte a vállalat értékét. Huang azután távozott a cég éléről, hogy kiderült, viszonya volt egy feltételezett kínai kémmel és két alkalmazottal is; a botrány miatt a részvényesek is beperelték. Trump a CNBC-nek azt mondta, hogy beszélt az igazgatótanáccsal, és személyesen győzte meg őket, hogy vegyék vissza Huangot.

A BBC a vagyonnyilatkozatok alapján úgy számolt, hogy Trump az elmúlt két évben 23 és 86 millió dollár közötti értékben vásárolt Nvidia-részvényt, és az elnökké válása óta egy részét el is adta, 3,5-10,2 millió dolláros nyereséggel. A nyilatkozatok csak sávokat adnak meg, így a pontos összeg nem ismert, és arra sincs nyilvános adat, hogy közvetlenül a bejelentés előtt történt-e bármilyen kereskedés. Ruben Gallego arizonai demokrata szenátor éppen ennek kivizsgálását követelte, miközben a történelem legkorruptabb Fehér Házának nevezte a jelenlegi kormányzatot.

A szeptemberi Fehér Ház-i AI-megállapodás aláírói, a világ legnagyobb techvezetői, köztük Jensen Huang, Donald Trump amerikai elnök társaságában Fotó: Kevin Dietsch/Getty Images

Huang visszatérése kedden Ázsiában is felrázta a tőzsdéket: a tajvani TW50 index 9,5, a dél-koreai Kospi 6,5, a japán Nikkei csaknem 4 százalékkal emelkedett, főként a chipgyártók húzták felfelé a piacokat. Az Nvidia részvényei ugyanakkor a nyitás előtti kereskedésben több mint 5 százalékkal estek a politikai felháborodás miatt.

Roger Lee, a Cavendish befektetési bank elemzője a Guardian cikke szerint a 2008-as pénzügyi válságra utalva tette fel a kérdést, hogy egyes techvezetők nem váltak-e már túl fontossá ahhoz, hogy ki lehessen rúgni őket. Jim Reid, a Deutsche Bank elemzője szerint pedig most, hogy csökkent a félelem az AI-buborék kipukkanásától, a piacok ismét arra számítanak, hogy az amerikai jegybank decemberben negyed százalékponttal emeli a kamatot. Ez viszont drágábbá tenné a hitelt, márpedig az AI-adatközpontok építése nagyrészt hitelből megy, így a mostani öröm hosszabb távon akár vissza is üthet az ágazatra.

Huang visszatérésével azonban nem oldódtak meg teljesen az Nvidia gondjai. A Reuters szerint a számviteli problémáktól az állítólagos chipcsempészetig több hatósági vizsgálat is folyamatban van a cég ellen, többek között az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet és az Igazságügyi Minisztérium részéről, a Kongresszus pedig pártállástól függetlenül felháborodással fogadta a döntést, és december 2-án meg is hallgatja Huangot a Kínába csempészett Nvidia-chipek ügyében.

Az Nvidia és Jensen Huang ügyéről a legutóbbi AI Híradóban beszéltünk részletesen: