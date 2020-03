Egy kínai kutatás szerint az A-s vércsoportú embereket jobban veszélyeztetheti a koronavírus

Azokat az embereket, akik az A-s vércsoportba tartoznak, nagyobb eséllyel fertőzheti meg az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2), míg a 0-s vércsoportúak rezisztensebbek lehetnek vele szemben – derült ki egy kínai tanulmány előzetes eredményeiből. A kutatók összesen több mint 2000 olyan pácienst vizsgáltak és osztályoztak vércsoport szerint, akik Vuhanban vagy Sencsenben fertőződtek és betegedtek meg.

A szerzők szerint ugyanakkor a kutatásnak vannak korlátai, és az eredményeket elsősorban a kormányoknak és az orvosoknak ajánlják abból a megfontolásból, hogy a vércsoportok közti különbségeket is érdemes figyelembe venni a jövőbeni járványügyi intézkedések és kezelési módszerek kialakításánál.

A lakosságnak továbbra is azt ajánlják, hogy vércsoporttól függetlenül továbbra is tartsa be a járványügyi higiénés előírásokat.

„Az A-s vércsoportba tartozó embereknek különösen erős személyes védelemre van szükségük, hogy csökkentsék a megfertőződés esélyét” – írták a Vuhani Egyetem kutatói. A 0-s csoportba tartozók ugyanakkor jelentősen alacsonyabb kockázattal néznek szembe a koronavírus-fertőzés tekintetében.

A koronavírus-fertőzés következtében Vuhanban meghalt személyek közül 206-ot vizsgáltak, közülük 52-en tartoztak a nullás csoportba, míg 85-en (vagyis 61 százalékkal többen) az A-s vércsoportba – ez a megoszlás nemtől és életkortól függetlenül fennállt.

Fotó: KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Science Photo Library

„Nagy segítség lehet az ABO vércsoportrendszer bevezetése a páciensek és az orvosi személyzet vizsgálatánál is a SARS-CoV-2 és más koronavírus-fertőzések kezelése során, hogy hatékonyabb kezelési módokat lehessen kidolgozni, és jobban fel lehessen mérni a kockázatokat” – írták.

Ez azért is érdekes, mert Kínában a lakosság körülbelül 34 százaléka tartozik a 0-s vércsoportba, míg 32 százalék az A-s csoportba, ehhez képest a COVID-19-betegek között ez 41-25 arányban az A-sok felé billen. Bár friss adatokat nehéz találni a vércsoportok magyarországi megoszlásáról, egy 2007-es felmérés alapján a magyarok 42 százaléka az A-s csoportba, míg 32 százaléka a nullások közé tartozik.

A tiencsini kísérleti hematológiai központ egyik kutatója szerint a 2173 főn végzett kutatás kezdetnek nem rossz, de a módszertant ki kell terjeszteni a már több mint 200 ezer fős globális mintára, hogy irányadónak lehessen nevezni a járvány vércsoportok felőli megközelítését.

Neked is fontos, hogy hitelesen tájékozódj tudományról, technológiáról, klímaharcról: az emberiség jövőjéről? Nekünk az. Támogasd a munkánkat Te is!

