Labradorokat képeznek ki, hogy kiszagolják a koronavírusos embereket

Míg a világon gyakorlatilag minden virológus, epidemiológus, immunológus és pulmonológus az új koronavírus elleni küzdelemnek szenteli az idejét, most újabb tagokkal bővülhet a szakértők köre: amerikai kutatók arra képeznek ki nyolc labrador retrievert, hogy kiszagolják a COVID-19 betegséget okozó vírust.

A Pennsylvaniai Egyetem kutatócsoportja azt vizsgálja, hogy a kitűnő szaglásáról híres fajta egyedei képesek-e észlelni a SARS-CoV-2 vírushoz társított szagot. Ha a kutatás sikerrel jár, az az egyetem szerint egy olyan kíméletes, nem invazív koronavírus-tesztelési módszert eredményezhet, amely során repülőtereken, üzletekben és kórházakban is bevethetők lesznek a kutyákból álló víruskutató csapatok.

Ez az eredmény nem is lenne olyan meglepő, hiszen a kábítószerek, a csempészáruk vagy a robbanószerek mellett a kutyák a maláriát, a petefészekrákot, de még a floridai narancsfákat pusztító baktériumokat is képesek kiszagolni. Cynthia M. Otto, az egyetem állatorvos-tudományi karán működő Working Dog Center igazgatója szerint kutatások igazolják, hogy az egyes vírusoknak sajátos szaguk van.

„Azt nem tudjuk, hogy ez konkrétan a vírus szaga, vagy a szervezet vírusra adott válaszának a szaga, vagy a kettő kombinációja. De ez a kutyákat nem érdekli. Ők azt tanulják meg, hogy van valami ebben a mintában, ami különbözik a többitől” – mondta a kutatás vezető Otto a Washington Postnak.

Fotó: Pennsylvaniai Egyetem / Working Dog Center

Bár az egyetemi kutyaközponton általában örökbefogadó családoknál élő állatokat képeznek ki, a járvány idején egy taktikai kutyaiskola telephelyén dolgoznak a kutatók, hogy csökkentsék a társas érintkezést. A nyolc kiválasztott labrador áprilisban kezdte meg a kiképzés első szakaszát, amely során jutalomfalatért cserébe kell különböző szagokat felismerniük.

A következő lépésben a kutatók olyan, a Pennsylvaniai Egyetem kórházában vett vizelet- és nyálmintákat ismertetnek meg a kutyákkal, amik pozitív és negatív koronavírus-teszteredményt végző betegektől származnak. Otto szerint ezek után kezdődik a neheze: meg kell tanulniuk felismerni a vírust álló és mozgó emberekben.

Azt, hogy az új koronavírust felismerő kutyákat milyen formában állítják szolgálatba az Egyesült Államokban, Otto szerint a kereslet dönti majd el, de azzal nem számolnak, hogy minden kórházban vagy tesztállomáson igénybe veszik majd az állati segítséget.

Ha a kísérlet sikere után hirtelen megnőne a kereslet az ilyen kutyák iránt, az egyetem vegyészei és fizikusai felhasználhatják az állatoktól szerzett tudást, hogy egy „elektronikus orrként” funkcionáló szenzort fejlesszenek, amelyet digitális tesztként használhatnak fel, hogy rövid idő alatt nagyobb számban diagnosztizálhassák a betegeket.

Fotó: Pennsylvaniai Egyetem / Working Dog Center

Hasonló kísérletet folytatnak a Londoni Egyetem közegészségügyi kutatói is, akik korábban bebizonyították, hogy a kutyák képesek felismerni a maláriát emberekben. James Logan, az egyetem járványvédelmi szakvezetője elmondta, kutatócsoportja heteken belül elkezdi kiképezni a kutyákat a koronavírusos mintákra, a Medical Detection Dogs nevű jótékonysági szervezettel közösen.

A londoni kutatás célja első körben az, hogy hat koronavírus-szimatoló kutyát állítsanak szolgálatba a brit repülőtereken. „A kutyák egyenként akár 250 embert is tudnak szűrni óránként. Közben egy olyan skálázási modell felállításán is dolgozunk, amely lehetővé tenné, hogy más országok belépési pontjain, repülőterein is munkába állhassanak ilyen kutyák” – mondta Logan a Washington Postnak.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: