Vasárnap regisztrálták a legtöbb új koronavírus-fertőzést a járvány kezdete óta

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) statisztikái szerint a koronavírus-világjárvány kezdete óta soha nem regisztráltak annyi új fertőzöttet egy nap alatt, mint június 21-én, vasárnap, amikor 183 020 új esetet jegyeztek fel. Míg egészen május közepéig kizárólag 100 ezer alatti napi esetszámokat jelentettek, júniusban eddig csak egy olyan nap volt, amikor nem lépte át ezt a határt az új fertőzöttek száma globálisan.

A WHO hetek óta hangsúlyozza, hogy a kínai, majd európai gócpont után a járvány most az amerikai földrészen terjed leginkább. Vasárnap 116 ezer új esetet jelentettek a kontinensről, főként a latin-amerikai országokból: Brazíliában 54 771, Chilében 5355, Mexikóban 5030, míg Peruban 3537 fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt.

Az Egyesült Államokban 36 617 új fertőzöttet regisztráltak, ami április vége óta a legmagasabb napi esetszám az országban. Míg Donald Trump kampánykörútján azzal igyekszik hárítani a növekvő esetszám miatti támadásokat, hogy a több tesztelés nyilvánvalóan több regisztrált fertőzöttel is jár, de több szakértő jelezte, hogy a helyzet ennél bonyolultabb.

Tom Inglesby, a Johns Hopkins Egyetem egészségbiztonsági központjának igazgatója vasárnap elmondta, hogy „el lehet különíteni egymástól a kiterjedt tesztelés és a komolyabb betegségek miatt növekvő új eseteket, ha összevetjük a kórházi adatokat, az intenzív osztályra kerültek arányát és a pozitívan tesztelt fertőzöttek teljes számát egy-egy államban.”

De a többi kontinensen is (újra) feléledni látszik a koronavírus: Indiában napról napra egyre több új esetet jegyeznek fel, vasárnap már a 15 ezres határt is átlépte a napi fertőzöttek száma, de Pakisztánból, Bangladesből és Szaúd-Arábiából is több ezer új esetet jelentenek naponta. Oroszországban a hivatalos adatok szerint május közepe óta folyamatosan csökkennek a 10 ezer alatti napi esetszámok, de még így is 7728 új fertőzöttről számoltak be vasárnap. Az egyre többet tesztelő Afrikában is emelkednek a számok, a statisztikák szerint legfertőzöttebb Dél-Afrikában is vasárnap ért csúcsra a napi új esetek száma, amely az 5 ezret közelíti.

A WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz hétfőn elmondta, a világra most nem is a vírus jelenti a legnagyobb fenyegetést, hanem a szolidaritás és a felelősen cselekvő vezetők hiánya. „Ezt a járványt egy megosztott világ nem tudja legyőzni” – mondta, vélhetően arra célozva, hogy a politikai és kulturális ellentétek hátráltatják a járvány elleni védekezést is.

Az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) korábbi vezetője, Scott Gottlieb az emelkedő esetszámokra reagálva azt nyilatkozta, hogy jelenleg igazából csak egyetlen eszköz van az emberek kezében, de ha azt mindenki beveti, akkor el lehet kerülni a nagyobb katasztrófát: ez pedig a maszkviselés, ahol csak lehet – idegenekkel megosztott belső terekben mindenképp, de főként zsúfolt helyeken nyilvánosan is.

