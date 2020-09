Jelentősen nőtt a halálozás kockázata a koronavírust és az influenzát egyszerre elkapók körében

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Aki 2020 január és április között egyszerre kapta el a koronavírust és az influenzát, annál több mint kétszeresére nőtt a halálozás kockázata azokhoz képest, akik csupán a COVID-19 fertőzésen estek át – derül ki a brit közegészségügyi ügynökség, a Public Health England (PHE) kutatásából, amelyet annak jegyében tett közzé az intézmény, hogy felhívja a figyelmet az influenza elleni védőoltás fontosságára.

A PHE kutatói azt is kimutatták, hogy egyidejű fertőzés esetén magasabb volt a súlyos megbetegedés kockázata, ugyanakkor az influenzás betegek kisebb valószínűséggel kapták el a koronavírust. A két vírus legtöbbször idősebbeket támadott meg egyszerre, és a vizsgált időszakban több mint 50 százalékuk életét vesztette.

Mindenesetre érdemes a helyén kezelni a kutatást, ugyanis nagyon kis mintával (58 fő) és Nagy-Britanniában, a járvány korai szakaszában végezték. Jonathan Van-Tam, Nagy-Britannia tisztifőorvos-helyettese a Guardiannek elmondta, hogy a mindkét betegséget elszenvedők körében 43 százalék, míg a koronavírusos betegek körében 26,9 százalék volt a halálozási arány. Hozzátette, hogy habár a tanulmányt kis mintán készítették, és a következő hónapokban további felméréseket végeznek, az eredmények egybevágnak más kutatásokkal, például állatokon végzett szimulációk eredményeivel.

A PHE leszögezte, hogy a COVID-19 és az influenza a téli hónapokban várható együttes hatása nagyon aggasztó. Nagy-Britanniában az egészségügyi tisztségviselők kampányba kezdenek, hogy emlékeztessék az embereket arra, az influenza is járhat halálos szövődményekkel, és mindenkit az influenza elleni, ingyenes védőoltás beadatására biztatnak. Idén télen mintegy 32 millió britet kérnek majd arra, hogy vegyenek részt a programban.

Magyarországon az utóbbi időben megnőtt az érdeklődés az influenza elleni védőoltás iránt, és a háziorvosok szerint is fontos, hogy minél többen oltassák be magukat. Idén is 1,3 millió vakcina áll rendelkezésre, de ez most mindenki számára elérhető lesz, írta pár napja a Világgazdaság. Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének (Haosz) alapító tagja azt mondta, a szervezet idén sokkal magasabb átoltottságra számít, mint a korábbi években. A háziorvos szerint a koronavírus-járvány idején nagyon fontos, hogy minél többen legyenek védettek az influenzavírussal szemben, ugyanis nem tudható, milyen tüneteket okoz, ha a két vírus találkozik.

