Kaliforniában 15 év múlva már csak zéró kibocsátású autókat lehet kapni

Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója szerdán aláírta a rendeletet, amely kimondja, hogy az államban 2035-től fogva kizárólag zéró kibocsátású személyautókat és könnyű teherautókat lehet forgalomba hozni, míg a nehezebb teherautók és a kamionok számára 2045-től lép életbe az emissziós korlát. A híresen autómániás kaliforniaiak továbbra is megtarthatják régi benzines vagy dízelautóikat, használtan pedig el is adhatják őket.

„Túl sok évtizeden át hagytuk, hogy az autók szennyezzék a levegőnket, amit gyermekeink és családjaink belélegeznek. A kaliforniaiaknak nem szabadna azon aggódniuk, hogy az autók miatt asztmások lesznek a gyerekek. Az autóinknak nem szabadna rontani a futótüzek helyzetén, még több füstös napot eredményezve. Az autóknak nem szabadna a gleccserek olvadásához vagy a tengerszint emelkedéséhez hozzájárulniuk, szeretett partvidékünket fenyegetve” – mondta Newsom.

Kalifornia az első amerikai állam, amely jogszabályban rögzíti a belső égésű motorral rendelkező járművek tiltását – korábban olyan nagyvárosok hoztak már törvényt a dízelautók 2025-től való kiutasításáról, mint Madrid, Párizs, Athén vagy Mexikóváros. Országos szinten Franciaország (2040-től), Németország és Nagy-Britannia (egyaránt 2030-tól) döntött erről, de már Kína is bejelentette az elektromos autókra való fokozatos átállás szándékát.

Mérföldeken át húzódó forgalmi dugó a 101-es országúton, a kaliforniai Mill Valley közelében Fotó: JUSTIN SULLIVAN/AFP

A kormányzó azt is bejelentette, hogy a földgáz- és olajkitermelés egyik legveszélyesebb módszerét, a hidraulikus repesztést (fracking) is igyekszik betiltani az államban 2024-től. A benzines és dízelautók tiltásától azt reméli, hogy az alternatív megoldást jelentő járművek, például az elektromos autók ára is csökkenésnek indul, és egyre többen engedhetik majd meg maguknak a zöld, mégis hatékony közlekedést.

Newsom az elmúlt hetekben élesen kritizálta Donald Trump elnököt a klímaváltozás elbagatellizálása miatt, azt állítva, hogy a kaliforniai futótüzek figyelmeztető jelek voltak arra, hogy mi vár az egész nemzetre, ha az USA vezetői nem cselekednek.

Gavin Newsom kormányzó és Donald Trump elnök szeptember 14-én, Sacramentóban beszélt egymással a kaliforniai futótüzekről Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

„Ez egy átkozott klímavészhelyzet. Valóságos, a szemünk előtt történik” – mondta Newsom a tűzkárok felmérése érdekében tartott állambeli körútján.

„Hamarosan lehűlés jön, majd meglátod” – mondta Trump a kormányzónak múlt heti találkozójukon.

