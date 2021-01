Május óta először halt meg koronavírusos beteg Kínában

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Kína szerdán bejelentette, hogy nyolc hónap után új koronavírusos halálesetet jegyeztek fel Hopej tartományban. Az országban a hivatalos adatok szerint május óta nem halt bele senki a COVID-19-be, köszönhetően a gyors és szigorú intézkedéseknek – amelyek végrehajtását persze leginkább a totalitárius államszervezet tette lehetővé. A járvány 4635. kínai áldozatának esetéről egyelőre semmilyen részletet nem árultak el.

Az országban továbbá 138 új covidos beteget regisztráltak egy nap alatt (ebből 81-et az északi Hopejben), ami március óta a legmagasabb szám. A hatóságok máris újabb lezárásokat vezettek be a több tízmilliós nagyvárosokban, és szigorú utazási korlátozásokat jelentettek be. Pekingbe például csak munkáltatói engedéllyel és egy negatív teszttel utazhatnak be Hopejből, míg Sanghajban olyan kiemelten veszélyztetett városrészeket jelöltek ki, ahova senki sem utazhat be a korlátozások feloldásáig – a szerdai bejelentés szerint március végéig.

Hopej tartomány székhelyén, Sicsiacsuang városában szerdán meg is kezdték a legújabb elkülönítő létesítmény építését, ahol a tervek szerint 3000 fertőzött ellátására, elszállásolására és megfigyelésére lesz lehetőség. Csang Venhong, az egyik sanghaji kórház fertőzéses betegségekkel foglalkozó szakértője elmondta, a járvány kezelése legalább egy hónapig tart majd, de a mutációk elkerülése végett a vakcinázási program felgyorsítására ösztönözte a vezetőket. Kína 50 millió embert szeretne beoltatni a február 11-én kezdődő holdújév előtt.

Fertőtlenítő munkások január 12-én, Sicsiacsuangban Fotó: Wang Xiao/XINHUA via AFP

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői csapata közben egy kisebb félreértés után megérkezett a COVID-19 járvány kiindulópontjára, Vuhanba, ahol azt igyekeznek majd felfedni, hogyan is robbant ki a világjárvány. A kutatók érkezését az állami média élőben közvetítette, és biztosan nagy figyelemmel kísérik majd a munkájukat, hiszen – az óriási nemzetközi nyomás ellenére – közel egy évig tartottak az egyeztetések, mielőtt Kína beleegyezett a vizsgálódásba.

A nemzetközi kutatócsoport a kötelező két hét karantén ideje alatt videókapcsolaton keresztül kezdi meg a konzultációt a helyi szakértőkkel, mielőtt a terepen kezdenek vizsgálódni. A WHO rutinellenőrzésként fogja fel a vuhani túrát, amelnyek célja a járvány kezdetével kapcsolatos adatok rögzítése, de sok múlik majd azon, hogy a kínaiak mennyire állnak készen az együttműködésre, és hogy megbízható adatokat közölnek-e.

Kapcsolódó cikkkek a Qubiten: