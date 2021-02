Irodaházat foglaltak a méhek Kaliforniában

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A napfényes Santa Barbara városában működő Incova nevű, mesterségesintelligencia-szoftvereket fejlesztő cég munkatársai közel 9 hónapnyi home office után idén januárban kezdtek volna újra dolgozni a Csendes-óceán partján álló három emeletes irodaházukban. Kiderült azonban, hogy amíg ők távmunkában iparkodtak, addig mások kihasználták az üresedést és más típusú termelő tevékenységet folytattak az épületben – számolt be a rendhagyó házfoglalásról a Quartz.

Bár az irodaház állapotát rendszeresen ellenőrző munkatársaknak korábban is feltűnt néhány méhtetetem, de az csak a visszaköltözés előkészítésekor lett gyanús, hogy a rovarokat nem a szél fújta be, az amúgy is zárt ablakokon.

Az Incova vezetői riasztották a helyi Super Bee Rescue & Removal nevű méhmentő és -költöztető brigádot, akik hőkamerával vizsgálták át az épületet, míg végül az álmennyezet alatt megtalálták a hozzávetőlegesen 10 ezer egyedből álló háziméh (Apis mellifera) kolóniát. Bár felvetődött, hogy mivel több mint 10 kilogramm méz, nagy mennyiségű lép és más piacképes termék is előkerült, a cég méhészettel egészíti ki főtevékenységét, végül elvetették az ötletet. A méhcsaládot pedig szakszerűen, a királynővel együtt átköltöztették az irodaházból egy minden szempontból optimálisabb vidéki bázisra.

A munkatársak azóta rendszeresen AirBeeandBee néven emlegetik főhadiszállásukat.

Munkanapi forgalom egy kaptár bejáratánál Fotó: WOLFGANG KUMM/dpa Picture-Alliance/AFP

