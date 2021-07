Egyre kevesebben halnak bele a covidba Amerikában, de a maszktól még nem búcsúzhat az ország

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Nem jól alakul a járványhelyzet az Egyesült Államokban: a konzervatívabbnak tartott déli államokban, például Alabamában az oltásra jogosultak csupán 33 százaléka kapta meg a vakcinát, és egyre többen kerülnek kórházba a covid delta variánsa miatt.

Az amerikai kormány az „oltatlanok pandémiájának” nevezi az újabb megbetegedéseket. Rochelle Walensky, az amerikai járványügyi hivatal (CDC) igazgatója szerint a kórházba került covidosok 99 százaléka nem kapta meg az oltást. Alabamában az elhunyt covidosok 96 százaléka legfeljebb egy dózist kapott az oltásból, de az esetek többségében oltatlanok voltak.

Joe Biden amerikai elnök arra buzdítja a népet, hogy adassák be maguknak az oltást, de nem kizárható, hogy azokban az államokban, ahol erősen terjed a vírus delta variánsa, ismét kötelezővé fogják tenni (vagy erősen javasolják) a maszkviselést.

Az Egyesült Államokban naponta 26 ezer új covidos megbetegedést regisztrálnak, ez 70 százalékkal több, mint amit a CDC a múlt héten rögzített. A kórházban kezelt betegek száma 36 százalékkal nőtt, a betegségben elhunytak száma pedig 26 százalékkal az előző heti adatokhoz képest. A megbetegedések többségét az új, korábban indiainak nevezett delta variáns okozza.

Az Egyesült Államokban rosszul alakul az átoltottság: a déli államokban különösen rossz a helyzet, de sokan politikai okoknál fogva nem kérnek az ingyenes oltásból, sokan pedig arra hivatkoznak, hogy még nem tartják bizonyítottnak a vakcinák hatásosságát.

Vissza a maszkhoz

A Fehér Ház iránymutatása szerint a 12 éven alattiaknak (akik nem oltottak) ajánlott a maszkviselés, de azok számára is ajánlott lehet, akik még nem kaptak oltást. Amerikában az államok kétharmadában 40 százaléknál is alacsonyabb az átoltottság, ezért a maszkviselés kérdése különösen égető lehet ott, ahol a lakosság nagy része még nem kapott oltást. A hivatalos álláspont az, hogy megvárják a CDC ajánlását, de Jody Lanard, a WHO tanácsadója szerint a járványügy félreérthetően kommunikált, amikor májusban eltörölték a maszkviselési kötelezettséget, ezért sokan úgy gondolják, hogy az oltatlanoknak sem kell maszkot hordaniuk.

Május elején az amerikaiak 84 százaléka hordott maszkot, ez a szám mostanra 52 százalékra csökkent. Brian P. Monahan orvos a kongresszusnak is azt javasolta, hogy rendeljék el, vagy legalábbis javasolják a további maszkviselést még abban az esetben is, ha valaki mindkét oltását megkapta.

