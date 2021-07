A WHO és a CDC is újra ajánlja a maszkviselést, azoknak is, akik beolttatták magukat

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) és az amerikai járványügyi hatóság (CDC) is olyan ajánlást tett közzé kedden, amely szerint a COVID-19 betegséget okozó koronavírus ellen beoltott embereknek továbbra is célszerű maszkot viselni. Míg a WHO szerint mindenhol érdemes elővigyázatosnak lenni, a CDC elsősorban a zárt közösségi terekben ajánlja a maszkviselést, azokon a helyeken, ahol a fertőzések száma újra emelkedőben van.

„A COVID-19-vakcinák hatásossága kiemelkedő, de az emberek egy nagyon kis százaléka még így is megbetegszik, miután beolttatta magát. Továbbá azokat is megfertőzhetik, akik nem kapták meg az oltást. Továbbra is mindenkinek ajánljuk a távolságtartást, a maszkviselést, a sűrű kézmosást, a száj eltakarását köhögés vagy tüsszentés esetén, valamint a rosszul szellőző területek elkerülését” – szól a WHO tájékoztatója.

Az új javaslatokra a világ egyre több pontján felbukkanó és terjedő delta vírusvariáns miatt van szükség – míg a delta variáns májusban még csak az amerikai fertőzések 2 százalékáért felelt, a legfrissebb mintáknak már a 82 százalékát teszi ki. „Az útmutatásunk és az ajánlásaink a tudományos álláspontot követik. A delta variáns nap mint nap megmutatja, hogy kész túljárni az eszünkön, és olyan helyeken tűnik fel, ahol nem alakult ki a megfelelő védettség ellene” – mondta Rochelle Walensky, a CDC igazgatója az MIT Technology Review-nak.

A CDC tájékoztatója szerint az Egyesült Államokban túlnyomórészt a beoltatlanok terjesztik a vírusvariánst, de már olyan esetek is előfordulnak, amikor a beoltottak betegszenek meg, még ha nem is olyan súlyosan, mint azok, akik még nem kapták meg az oltást. A delta variáns ráadásul sokkal fertőzőképesebb is: míg a járvány előző szakaszaiban egy ember átlagosan 2,5 másikat tudott megfertőzni, a deltát átlagosan 6 embernek is tovább lehet adni.

„Ez azt jelenti, hogy nincs szükség túl hosszú közeli kontaktusra, hogy a vírus egy emberről átterjedjen egy másikra – percek helyett másodpercekig tartó kontaktus is elég” – mondta a lapnak Ajay Sethi, a Wisconsini Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó professzora.

Walensky szerint a maszkok visszatérése a legveszélyeztetettebb csoportok, vagyis a legfertőzőbb környékeken élők, a gyerekek vagy az alapbetegségekkel rendelkező családtagok védelme szempontjából fontos. A delta elleni sikeres és gyors védekezés ráadásul megelőzheti egy olyan vírusváltozat kialakulását, amely teljesen kicselezheti a vakcinák hatásmechanizmusát, és így a beoltottakat is súlyos betegséggel és halállal fenyegetheti.

A szakértők szerint ugyan az emberek már nagyon szeretnék elhinni, hogy vége a járványnak, de ez addig nem lesz igaz, amíg az emberek nem tartják be a közegészségügyi intézkedéseket és ajánlásokat. A járványnak elsősorban a minél magasabb beoltottsággal lehetne véget vetni, különben marad az, amit most látunk: a hullámok jönnek-mennek, velük együtt pedig oda-vissza változnak a maszkviselési és egyéb járványügyi szabályok is.

