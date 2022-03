Az orosz invázió megtorpedózta a jegesmedvék nemzetközi kutatását

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Mint minden tavasszal, idén is megkezdődött a jegesmedvék szokásos éves vándorlása Alaszkából Szibériába. Az antropogén globális klímaváltozás hatására mostanra a kihalás szélére sodródott sarkvidéki csúcsragadozók ilyenkor a fagyos Csukcs-tengeren átkelve vonulnak az oroszországi Wrangel-szigeten fekvő nyári szálláshelyeikre. A több ezres populáció vonulását az elmúlt két évtizedben az Oroszország és az Egyesült Államok 2000-ben kötött államközi szerződése értelmében nemzetközi expedíciók követték és dokumentálták. Idén azonban egyedül kelnek útra a jegesmedvék – írja a Science.

Az expedíciókat amerikai részről vezető Eric Regehr, a seattle-i University of Washington biológusa a lapnak elmondta, hogy az ukrajnai invázió megindulása előtti hetekben vált egyre fagyosabbá a viszony az orosz hatóságokkal, azóta viszont reménytelen a helyzet, engedélyek nélkül tilos és nem mellesleg életveszélyes a behajózás. „Leereszkedett a második vasfüggöny” – fogalmaztak a Science-nek a korábbi expedíciók tagjai.

Az amerikai kutatók elismerik, hogy az idei szezon hiányzó adatai semmiségek a javába tomboló háború pusztításaihoz képest, ugyanakkor az expedíciók a jegesmedvék mellett a sarkvidéki ökoszisztémát is vizsgálják, pontos képet adva egyebek mellett a hal- és a madárfauna aktuális állapotáról, nem mellesleg az eredmények alapján határozzák meg az alaszkai őslakosok által kilőhető egyedszámot is. Megjegyzendő, hogy a határok a pandémia alatt is zárva voltak, de akkor az orosz kutatók ugyanúgy elvégezték a populációszámlálást, vérmintákat vettek, dokumentálták a Wrangel-szigeten nyaraló állatok életét, az eredményeket pedig megosztották kollégáikkal és a nemzetközi tudományos világgal.

Nyaraló jegesmedvék az Oroszországhoz tartozó Wrangel-szigetnél 2017. augusztusában Fotó: VERA KOSTAMO/Sputnik via AFP

Csakhogy a Science szerint a február 24-én indított orosz invázió, a háború és a nemzetközi szankciók miatt a két évtizede zavartalan kommunikáció is megszakadt. A jegesmedvék jövőjét közvetlenül befolyásoló kutatások folytatását tovább nehezíti, hogy március 3-án az Egyesült Államok, Kanada, Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország deklarálta, hogy „tekintettel arra, hogy Oroszország durván megsértette” Ukrajna szuverenitását, „ideiglenesen szünetelteti” részvételét a nyolctagú Északi-sarkvidéki Tanácsban. A negyedszázada alapított, a közlekedéstől a bányászaton át a tudományos kutatásokig számtalan területet koordináló kormányközi testület soros elnöki posztját jelenleg Oroszország tölti be.

