A magyar oktatási rendszert méretgazdaságosabbá kell tenni, de ez rengeteg konfliktust szülhet

A közoktatás válságáról szóló Qubit Live #6 eseményünkön oktatáskutató szakemberekkel jártuk körbe, hogy mi is a valódi probléma Magyarországon az iskolarendszerrel. A napokban a Live-on elhangzott előadásokat és kérdéseket osztjuk meg, hogy azok is meghallgathassák, akik személyesen nem tudtak részt venni az eseményen.

Egy 19. században ragadt oktatási rendszer és 21. századi követelmények – ellentmondásos és nehezen összeegyeztethető az, amit ma a közoktatás a gyerekeknek nyújt, illetve amit tőlük elvár. Lannert Judit közgazdász, szociológus, a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ alapítója szerint azonban ezek a kihívások nem Magyarország-specifikusak, hiszen világszerte számos ország küzd hasonló problémákkal. A kutató Portugália és Észtország példáján mutatja be, hogyan lehet mérethatékonyabbá és gazdaságosabbá tenni akár egy teljes ország oktatási rendszerét. Ezzel a közoktatás költségeinek racionalizálása mellett az égető tanárhiányt is részben orvosolni lehetne. Ahhoz viszont, hogy Portugália vagy Észtország nyomdokaiba lépjen a magyar oktatási rendszer, a konfliktusok rendezésére, párbeszédre és persze pénzre van szükség. Ugyanakkor nem elég a pedagógusbéreket emelni, a képzés átalakítására is szükség van, a tanároknak pedig vissza kell kapniuk autonómiájukat.

De mi lesz egy ilyen rendszerben azokkal a tanárokkal, akik nem alkalmasak a pályára? Hogyan lehet gazdaságosabbá tenni az oktatási rendszer működését? Mit jelent valójában a tanulóközpontúság, és hogyan járul hozzá a 21. századi iskola felépítéséhez? Ezekre és egy sor hasonló kérdésre válaszol Lannert Judit az októberi Qubit Live-on elhangzott előadásában. Nézd meg itt:

Vagy hallgasd alább:

