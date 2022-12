Valószínűleg utolsó fotóját küldte haza a Marsról a NASA búcsúzni készülő szondája

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A NASA InSight nevű geológiai űrszondája 2018 májusában indult a Marsra, hogy a bolygó belső szerkezetét vizsgálja, és november 26-án le is szállt az Elysium-síkság egyik lapos kráterébe. Nem sokkal a landolás után el is küldte első képeit, amelyekről a Qubiten is beszámoltunk.

A robot még az év decemberében megkezdte a Mars szeizmológiai vizsgálatát, majd 2019 februárjában a nagyközönség előtt is elérhetővé váltak az általa gyűjtött napi időjárási adatok – elsőként -95 fokos hőmérsékletről és akár 46 km/h-s széllökésekről adott információt.

Bár a kutatók eleinte 2 évesre tervezték az InSight működési idejét, az már több mint négy éve szolgálatban áll, de a napelemeit fedő porréteg miatt most már tényleg nem sokáig húzza. A NASA májusban tette közzé, hogy valószínűleg az év végéig leáll az űrszonda működése, egy hétfői tweetben pedig azt írták az InSight nevében, hogy „Nagyon kevés az energiám, így lehet, hogy ez az utolsó kép, amit el tudok küldeni. De ne aggódjatok miattam, az itt töltött időm egyszerre volt produktív és nyugalmas. Ha még tudok beszélni a küldetésemet irányító csapattal, megteszem, de hamarosan elbúcsúzom. Köszönöm, hogy velem tartottatok.”

Az InSight, például a Perseverance-szel ellentétben nem marsjáró, hanem marsi leszállóegység volt, ami azt jelenti, hogy amióta leszállt a bolygó felszínén, egy helyben állt, és ott gyűjtötte az adatokat. Műszereivel olyan felfedezéseket tett, amelyek alapján kijelenthető: a Mars közel sem annyira halott bolygó, mint amilyennek sokáig feltételezték.

A bolygó belsejét szeizmikus aktivitás és valószínűleg vulkanikus tevékenység jellemzi, és a kutatók a gyűjtött adatok alapján fel tudták térképezni a Mars belső szerkezetét. A vulkanizmus ráadásul azt jelentené, hogy hiába van túl hideg és túl vékony a légkör a felszínen, hogy folyékony víz maradjon fenn, a belső vulkáni tevékenység megakadályozhatja, hogy a felszín alatti tavak befagyjanak, ami a mikrobiális élet fennmaradásához megfelelő környezetet nyújthat.

Az InSight eszközei a bolygóba csapódó meteoritokat is érzékelni tudták, amiket összekötöttek a friss kráterekkel, így a Mars becsapódási történetét is fel lehet rajzolni, ami magyarázatot adhat a bolygó bizonyos geológiai és légköri jellemzőire.

Az InSight útját a Qubiten végigkövettük, a szonda által talált titokzatos üledékrétegektől a sosem látott marsrengéseken és porördögökön át a különleges mágneses jelenségekig.

