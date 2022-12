Infláció, ársapkák, ünnepek: Kell Tibor last-minute ajándékötletei 1000 forint alatt

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Minden egyre drágul, és akármekkora konzumidióta az ember, valahol féket kell vetni a bolondériának: ha már magadnak mindent megvettél év közben, amit érdemes (taktikai szoknyát, NASA-s órát, Louis Vuitton-hangszórót, hátborotvát és punkvizet), ideje másokra is gondolni. Persze nem túl sokat és nem nagyon, de 1000 forintból csak ki lehet hozni valamit, aminek talán még örül is a megajándékozott, de legalább nem megy rá a gatyánk is a méregdrága kilt alól, ami alá egyébként sem illene ilyesmit húzni. Az úgynevezett jelképes ajándékok nem túl drágák, általában nem is túl jók, viszont az iskolai és munkahelyi húzásokon tarolhatnak.

Ki akarna például egy Audemars Piguet Royal Oakot venni annak, akit a háta közepére kíván? És ki az a szerencsétlen, aki épp a matektanárt húzta, és nem tud neki jobbat kitalálni, mint a Hagoromo Bungu által gyártott Fulltouch krétát, amivel tovább szívathatja, igaz, szinte portalanul, a boldogtalan diákságot? Hát ki akar összeadni meg kivonni, amikor költeni is lehet? Húzzuk meg a határt: 1000 forintból annak is lehet ajándékot venni, akinek akarsz, és annak is, akinek nem akarsz, de muszáj.

1. 1000 db muslica – 990 forint

Ezt az ajándékot eredetileg hüllőknek szánták, de oda se neki, itt a mennyiség nyer a minőséggel szemben: miből kapsz még ezer darabot 990 forintért, ha nem röpképtelen muslicából? A csomaghoz ráadásul egy 0,5 literes pohár is jár, ami, miután kiürült, praktikus hétköznapi használati tárgy lehet, némi muslicás utóízzel, és előre jósolhatóan animális jegyekkel. A hirdetés szerint a muslica ráadásul „magas tápértékű eleségállat, fő eleségként is adható. Főleg a kistestű hüllők körében népszerű eledel”. Ha ismersz kistestű hüllőt vagy arra hasonlító embert, nehezen kihagyható ajánlat, ha pedig békának vagy kaméleonnak keresel ajándékot, a hülyének is megéri. Az igazán sprórolósok figyelmét felhívjuk arra, hogy 1 db muslica kijön 0,99 forintból, így az idei listán ez a legolcsóbb ajándék.

A muslica lárvái Fotó: ROGER ERITJA/Biosphoto via AFP

2. Magyar kártya – 460 forint

Egy pakli kártyát meg lehet úszni nagyjából 500 forintból, így a költségvetés minimális bővítésével máris két paklival lehet venni – persze a határ itt is a csillagos ég, egészen biztos, hogy ennél sokkal több pénzt is el lehet rá költeni. A bejgligőzös ünnepek alatt viszont felbecsülhetetlen szolgálatot tehet, már ha van kivel játszani, a zsírozást például pillanatok alatt meg is lehet tanulni. Ha az ember villogni akar a tájékozottságával, még azt is elárulhatja, hogy a magyar kártyát Schneider József pesti kártyafestő találta fel. Ilyesmivel menőzni ingyen van, persze azt nem kell elárulni, hogy onnan tudod, hogy amikor az egykori Wichmann sörözőbe tartottál, még józanul megnézted a sarkon a kártyafestő műhely emléktábláját, és valahogy megragadt.

Királyok Fotó: Wikimedia Commons

3. Taktikai tool – 949 forint

Maradva a kártyánál, de óvatosan a taktikai vonal felé közelítve ideális ajándék lehet egy taktikai kártya. Ezeket a hitelkártya formájú, fémből készült eszközöket sok cég gyártja, de egyvalami közös bennük: elvileg 8 vagy 10 különböző funkcióval rendelkeznek, ezen kívül laposak, és persze felettébb taktikaiak. Hogy mire jók, az már más kérdés, de legalább el lehet játszani velük, és miután tudjuk, hogy a világon minden sörnyitó, ez az egy funkciójuk biztosan tökéletesen működik majd. A legtöbbjükön akad miniatűr csavarhúzó, vonalzó és hex-kulcs is, szóval majdnem minden igényt kielégítenek, és megfelelő forgalmazó esetén még az 1000 forintos álomhatár sem tűnik reménytelennek.

Fotó: MFH / Légiós Military

4. P-38-as konzervnyitó – 168 forint

A tökéletes ajándék annak, akinek már mindene megvan, de konzervnyitója nincs: Magyarországon helytelenül gyakran csak turista-konzervnyitónak csúfolták, amíg lehetett kapni, de míg régebben a legtöbb vidéki csemegebolt pultjánál ki volt készítve a turistasó mellé, most már szabályosan vadászni kell rá. Annak, aki nem tudta volna: a legendás P-38-at 1943-ban rendszeresítették az amerikai hadseregben, és bár konzervnyitónak tűnik, gyakorlatilag bármire jó. Steven Wilson, a Pentagon felszerelésügyi szakértője szerint a P-38 nem kevesebb mint 39 funkcióval rendelkezik a halpucolástól a festékesdobozok kibontásáig, ráadásul még dolgokat is lehet böködni vele. Ajándéknak kifejezetten megéri, egy konzervnyitó ráadásul némi szerencsével még az eredetiből is kevesebbe kerül, mint egy ezres, az utángyártott pedig néhány száz forint.

A csodás P-38

5. Külünleges vagdalthús – 323 forint

Fantáziátlan ajándéknak tűnik, de nem az: miután a P-38 olyan olcsó, simán belefér mellé egy konzerv is, hogy a megajándokozott egyből kipróbálhassa az amerikai legendát. Arra érdemes ügyelni, hogy ne tépőzáras konzervet válasszunk, hanem olyat, amiért meg is kell küzdeni. Bár az amerikai hadseregben rendszeresített konzervek átmérője 7,6 centi volt, azért ér kisebbet is választani: a különleges vagdalthús például a maga 400 forint alatti árával ideálisnak tűnik, ráadásul egy konzervnyitó mellé akár kettő is belefér az ünnepi költségvetésbe. További előnye, hogy az ellenségeinknek is nyugodt szívvel adhatjuk.

Különlegesen rossz Fotó: Netdiszkont

6. Wunder-baum – 490 forint

Mit adsz annak, akinek mindene megvan, csak épp rohadt büdös van a kocsijában? Hát autóillatosítót: a legendás Wunder-baum 1952 óta illatosítja fáradhatatlanul az autók beltereit, amikor is a történet szerint egy teherautósofőr magára öntötte vezetés közben a tejet, ami belerohadt a fülkébe. Ahelyett, hogy takarított volna maga után, panaszkodott a szagra, az erre adott csattanós válasz pedig fenyőfa alakú lett. A Wunder-baum azóta már több tucatnyi illatban hozzáférhető a nyersbőrtől az újautó-illaton keresztül az acélszagú fenyőfáig. Bónusz, hogy a fenyőfa ráadásul ünnepi is, legalábbis karácsonyi, és persze bőven kijön 1000 forint alatt, ráadásul a romlott tejen kívül talán a különleges vagdalthús szagát is elnyomja.

Wunder-baum „jungle fever” kivitelben, illatgyertyával megbolondítva. Karácsonyfa helyett is megteszi!

7. Román katonai öv – 645 forint

Kifejezetten klasszikus ajándék az időtálló, minden körülmények között stílusos bőröv. Na persze elég nehéz ilyesmit 1000 forint alatt beszerezni, de nem lehetetlen: egy használt román katonai darab nagyjából 700 forintból is kijön, ha pedig az ember követné a modern idők hívó szavát, 1000 forint környékén új textilövet is kaphat. A megajándékozott örül, a nadrágja sem csúszik le, win-win. A textilből készült öv gyakorlatilag elpusztíthatatlan, ha pedig mégis elpusztulna, hát megvan jövőre is az ajándék.

Használt, de legalább már be van járatva Fotó: Military Surplus

8. Alsógatya (használt) – 680 forint

Ha valakinek ennyi még nem elég, használt katonai holmiból alaposabban is feltankolhat: csehszlovák alsónadrágból rögtön többet is vehetne, de a használt (barna) holland alsógatyából három is belefér a keretbe. Megjegyzendő, hogy ez még mindig olcsóbb, mint a jelenlegi állás szerint egy nagy csomag vécépapír; új alsónadrágból is kitelik egy ezresből egy olcsóbb, de annak nincs semmi sportértéke, nem is barna, nem is csehszlovák, és nem is lehet hozzá olyan történeteket költeni, mint a Ponyvaregényben az órához.

Használt osztrák alsónadrág jutányos áron Fotó: Military Surplus

9. Kenyér – 830 forint

Amíg kenyér van, élet is van: miután egy ezresből lassan nagyjából csak egy kiló kenyér jön ki, ajándékötletként is érdemes fontolóra venni. Nem a zsemle kicsi, tudjuk, de ha már egyszer ünnep van, beleférhet egy fél kilós pur-pur vagy rozskenyér is, esetleg néhány zsemle. Aki az igazi őröltkávés-konyakmeggyes-pezsgős ABC-s ajándékkosarak emlékét kívánja megidézni, gondolkodhat csomagban is: egy zsemle, egy különleges vagdalthús és egy P38-as együtt már valódi luxusnak számít ebben az árfekvésben, igaz, ebbe már nem fér bele a használt román katonai alsónadrág és az autóillatosító, de az élet sem teljes kiőrlésű biokenyér.

Kenyér Fotó: PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance via AFP

10. Benzin – 682 forint

Nincs is ünnepibb dolog annál, mint valami ritka és értékes dolgot adni annak, akit szeretünk - vagy annak, akit utálunk, ha benzint ajándékozunk, azzal ugyanis azt is finoman a tudtára lehet adni a másiknak, hogy szeretnénk, ha elmenne végre, lehetőleg minél messzebbre. 1000 forint nem sok, de ahhoz talán elég, hogy az illető legalább hallótávolságon kívül kerüljön: a mostani árak (átlagosan 682 forint egy liter 95-ös benzin) és átlagos fogyasztás mellett (durván 6-6,5 liter 100 kilométerenként) ez azt jelenti, hogy a megajándékozott nagyjából 1,4 litert tankolhat, ezzel pedig körülbelül 23 kilométert tehet meg, ami épp elég hozzá, hogy ne akarjon visszagyalogolni. Annak, aki igazán kitenne magáért, ajánljuk a prémium megoldást: egy liter MaxxMotion vagy EVO Plus luxusgázolaj ebben a pillanatban kijön potom 772 forintból, a maradékból pedig önfeledten, hosszú percekig lehet parkolni valamelyik elit budai kerületben.

Fotó: PIUS UTOMI EKPEI/AFP

