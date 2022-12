Unod az angyalkákat? Készíts tudományos mézeskalácsot!

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A karácsonyhoz szorosan hozzátartozik a mézeskalács, de a megszokott hópelyhek, karácsonyfák, angyalkák és mikulások mellett a tudomány és a technológia is elfér az ünnepi asztalon – főleg úgy, hogy a kreatív formák elkészítéséhez sem kell több kézügyesség, mint a hagyományosakhoz.

Némi kreativitás persze nem árt, de mielőtt belevágnánk, lássuk a receptet, a jó mézeskalács ugyanis a tésztával kezdődik.

Atombiztos tündéri recept

A tudományos mézeskalács elkészítéséhez a Tündéri Portékák műhelyének nem titkos, ellenben atombiztos receptjét használtuk. Ebben fél kilogramm búzafinomlisztre, 17 dekagramm porcukorra, 1-1 csapott teáskanálnyi szódabikarbónára, őrölt fahéjra, őrölt szegfűszegre, őrölt gyömbérre és kakaóra, 1 egész tojásra plusz egy tojás sárgájára, 20 dekagramm mézre és 2,5 dekagramm margarinra van szükség.

Mézeskalács-készítés a Tündéri Portékák műhelyében Fotó: Qubit/Kun Zsuzsi

A tészta összeállításához először a száraz összevalókat kell elkeverni, a mézet pedig érdemes egy befőttes üvegben összemelegíteni a margarinnal. Ezt utána a lisztes keverékhez adjuk, majd jöhet a tojás. A tésztát géppel vagy kézzel is gyúrhatjuk, de ha kész, legalább egy napig célszerű pihentetni a sütés előtt.

A díszítéshez készíthetünk írókát, aminek egyetlen titka van: tényleg finomra őrölt porcukorral kell kikeverni a tojásfehérjét. Az arányokat tekintve egy tojásfehérje nagyjából 20 dekagramm cukrot vesz fel, de érdemes keverés közben figyelni, hogy mikor lesz megfelelő az állaga. Ha benne marad a massza a habverőben, akkor tölthetjük is a szűk szájú habzsákba.

Vonalzó, időzítő és türelem

Ahhoz, hogy a mézeskalácsok ne csak finomak, hanem izgalmasak is legyenek, nem árt, ha van előzetes elképzelésünk arról, hogy mit alkotunk a tésztából. A klasszikus vonal kedvelői is építhetnek belőle karácsonyfát, kisházat, gyertyatartót vagy adventi koszorút; mi az elmúlt év tudományos eredményeit örökítettük meg, bónuszként a frissen átadott Lánchíddal.

Bonyolultabb mézesek készítéséhez nélkülözhetetlen a vonalzó és a sablonok használata. Fotó: Qubit/Kun Zsuzsi

Kínszenvedés a karácsonyfát a talpba faragni, de a mézeskalácson jól lehet gyakorolni

A karácsonyfa talpba faragása külön művészet, aminek trükkjeivel 2019-ben részletesen foglalkoztunk. Ha esetleg azóta felhagyott volna bárki az élő fa állításával és inkább ehető alternatívát keres, a mézeskalács remek megoldás. Ez az egymásba csúsztatható változat kiszúróval vagy akár egy késsel is kivágható a tésztából, csak arra kell ügyelni, hogy elég széles rést vágjunk a két darabon. A tészta sütés közben ugyanis megdagad, és ha túl szűkre szabtuk a rést, nem lehet majd összecsúsztatni a fát. Tehát kezdődhet ugyanaz a farigcsálás, amit el akarunk kerülni a sütéssel.

Így is küzdelmes egyenesre varázsolni a fát, de ha nem sikerül, legalább meg lehet enni az eredményt. Fotó: Qubit/Kun Zsuzsi

Magfúzió a karácsonyi asztalon

Igaz, hogy még nem lehet vele bevilágítani az ünnepi asztalt, de az idei év egyik nagy dobása volt, hogy decemberben először sikerült több energiát termelni fúzióval, mint amennyit a reakció létrehozásához betápláltak. Ezért a magfúzió mindenképp helyet érdemel a kalácsok között, ha máshogy nem, a deutérium-trícium reakció megjelenítésével.

A protonok és a neutronok a fizikában használt jelölésekkel (+ és 0 jelekkel) elevenítik meg a deutérium-trícium reakciót a tepsiben. Fotó: Qubit/Kun Zsuzsi

Perseverance a mézes Marson

Az év egyik űrbéli sztárja a Perseverance Mars-járó, ami nemcsak mintákat gyűjt a bolygó felszínén, de hangfelvételeket is készít, például porgödrökről. Arról viszont le kell mondanunk, hogy kis méretben aprólékos modellt készítsünk róla mézeskalácsból. Helyette némi absztrakciós készségre van szükség, hogy hozzávetőlegesen készítsük el a Mars-járót. Egy a Mars felszínét idéző mézeskalácsbolygó segíthet abban, hogy a laikus vendégek is értsék a szokatlan alakzatot.

A méretarányokról előzékenyen megfeledkezve akár az egész univerzumot is kiszaggathatjuk mézeskalácsból. Fotó: Qubit/Kun Zsuzsi

Néhány év múlva az ember is visszatér a Holdra, addig marad a kalács-Orion

Az Artemis-1 program keretében idén indult útjára az Orion űrhajó, és a sikeres küldetés fényében úgy tűnik, hogy 2025-ben újra ember léphet a Holdra. Az égitestet megközelítő űrhajó azóta visszatért a Földre, és az Orion az ünnepi asztal díszeként segíthet meggyőzni a hitetlenkedőket, akik szentül meg vannak győződve arról, hogy az 1969-es Holdra szállás stúdióban megrendezett médiaesemény volt.

A csillagos égbolton a Hold felé tartó Orion Fotó: Qubit/Kun Zsuzsi

Végre egy normális karácsony, de a koronavírus nem alszik

Ha lezárások nincsenek is, a koronavírus-járvány nem tűnt el nyomtalanul a mindennapokból. Bár 2022-ben sokkal kevesebb korlátozás volt érvényben, mint az előző két évben, a vírussal továbbra is foglalkozni kell. Mézeskalácsként viszont egészen barátságosan fest a gazdasági és ellátási válságot, egészségügyi vészhelyzetet és társadalmi krízist okozó vírus.

Idén talán már nem vírustesztet ajándékozunk egymásnak, de közös emlékeink mindannyiunknak vannak a koronavírusról. Fotó: Qubit/Kun Zsuzsi

Környezettudatos robogás, amihez sem benzin, sem áram nem kell

Az elektromos autó olyan technológia, ami nemcsak az autóipart, hanem az azt kiszolgáló ágazatokat is felrázta az utóbbi időben. Most nem vállalkoztunk arra, hogy komplett autómodellt építsünk, de azért egy szimbolikus darabbal mindenképpen szerettünk volna megemlékezni a városi levegőminőséget javító, csendes és akár zöldenergiával is működtethető közlekedési alternatíváról. Igyekeztünk abszolút egyértelműek lenni a hajtás típusának jelölését illetően.

Szerencsére a valódi villanyautók ennél sokkal szebbek és praktikusabbak is. Fotó: Qubit/Kun Zsuzsi

Péntek óta újra járható a budapesti Lánchíd

A frissen átadott Lánchidat csak a BKK járművei, a taxik és a biciklisek használhatják a gyalogosok mellett, de ez a mézeskalács-univerzumban nem érvényes, itt az elektromos autónkkal is furikázhatunk rajta.

Lánchíd építés alatt Fotó: Qubit/Kun Zsuzsi

Egy ekkora mézeskalács-építménynek tervezés nélkül nincs értelme nekiállni. A rutinosabbak kartonsablonokat is készíthetnek a formák kivágásához, de egy vonalzóra minimum szükség van, ha nem akarjuk, hogy a híd alkatrészei túllógjanak egymáson. A vágáshoz éles kést vagy szikét érdemes használni, a tepsibe emelés során pedig nem árt, ha több kéznyi segítség is rendelkezésre áll a nagyobb daraboknál. Így nem lesz csálé az útburkolat a frissen átadott mézeskalács-hídon.

Lánchíd mézeskalácsból Fotó: Qubit/Kun Zsuzsi

Néhány pro tipp a kísérletezéshez:

A tésztából a formákat mindig nyersen vágjuk ki, így lesz szép a kész kalácsok széle.

Ha az írókával elrontottunk egy vonalat, megszilárdulás előtt fogpiszkálóval simán leszedhetjük.

Sütés előtt tejjel megkenve a mézeskalácsok felszíne szép fényes lesz.

Írókából terülőmázat is készíthetünk, ehhez hígabb krém szükséges (kevesebb cukrot adjunk a masszához).

Ha valamit ragasztással nem tudsz stabilizálni, a fogpiszkáló a barátod.

A díszítés és az összeállítás között szükség van egy kis száradási időre, addig kereshetünk további ötleteket. Fotó: Qubit/Kun Zsuzsi

Kellemes sütögetést, örömökben gazdag tudományos kísérletezést!

