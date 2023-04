Egyre reménytelenebbnek tűnik a 2 fokos klímacél elérése

facebook twitter tumblr linkedin

Jó irányba haladunk, de rossz tempóban – foglalta össze a ScienceAlert egy nemrégeiben megjelent tanulmány megállapításait, amelyben a kutatók a szénerőművek használatának lehetséges forgatókönyveit vizsgálták. A szén elhagyása nélkülözhetetlen a kitűzött klímacélok eléréséhez, de a legtöbb esetben az országok az önként vállalt célkitűzéseiket sem képesek betartani, a globális helyzet pedig még rosszabb.

Aleh Cherp, a Lundi Egyetem kutatója szerint az biztató, hogy egyre több ország vállalja, hogy kivezeti a fosszilis erőműveket, ez azonban még nem elég az üdvösséghez.

A kutatók megállapítása szerint az egyezményt aláíró 72 ország vállalásai önmagukban még nem lennének elegendőek a két fokos vagy a két fok alatti felmelegedés megtartásához, és bár vannak olyan országok, amelyek a kezdetinél nagyobb változásokat ígértek, nem ez a jellemző. A vizsgált országok 10 százaléka az orosz-ukrán háborúra hivatkozva a korábbiaknál kevésbé ambiciózus célokat tűzött ki maga elé.

Van remény, de nem sok

Cherp szerint még mindig van remény a kétfokos határ betartására, esély viszont kevés van rá. Ehhez Indiának és Kínának öt éven belül el kellene kezdenie kivezetni a szénerőműveket, méghozzá gyorsabban, mint ahogyan ez Németország esetében történik. Ehhez a forgatókönyvhöz a jelenleginél sokkal nagyobb erőfeszítés szükséges több ázsiai országtól is, ami a kutatók szerint tovább növelheti az egyenlőtlenségeket.

A kutatók megvizsgálták azt is, hogy mi történik, ha nem a legjobb forgatókönyv jön be. Számításaik szerint realisztikusan 2100-ig 2,5-3 fokos emlkedésre lehet számítani, ami nem jó hír, hiszen már a kétfokos cél is elég kellemetlen következményekkel járna.

A háromfokos forgatókönyv szerint még súlyosabb erdőtüzekre, hosszú hőhullámokra és villámárvizekre kell majd számítani, a tengerek felmelegednek és savasabbá válnak, a halak száma csökken, a korallzátonyok eltűnnek, a fajok negyede pedig kipusztul. Ahogy Daniel Swain, a Kaliforniai Egyetem klímakutatója összefoglalta: ez rossz lesz az emberiségnek, az ökoszisztémáknak és a Föld stabilitásának, mindannak, amitől az ember léte függ.

Kim Cobb, a Georgia Tech klímakutatója szerint még van remény, de a kétfokos klímacél eléréséhez a jelenleginél jóval nagyobb erőfeszítések szükségesek. Cherp szerint is van remény, de ő és társai a nagyobb erőfeszítések mellett arra is felhívják a figyelmet, hogy gyorsaságra is szükség lesz, mert különben hamar kifutunk az időből.

