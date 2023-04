A részvényesek szerint sem elfogadható, hogy a BP erősíti az olajkitermelését

facebook twitter tumblr linkedin

A világ egyik legnagyobb olaj- és gázipari vállalata, a BP csütörtökön tart közgyűlést, amelynek eleve fűtött hangulatban vágnak neki az illetékesek. A részvényesek egy csoportja ugyanis sérelmezi, hogy a cég jelenlegi vezetése enyhítette a kibocsátási törekvéseket, vagyis lejjebb adott klímavédelmi céljaiból.

A vállalatirányítás kudarcának tartják, hogy ez bekövetkezett, írja a BBC. Holott a cég 14 év után ismét rekordnyereséggel zárta a pénzügyi évet, klímavédelmi céljaiból viszont mégis lejjebb adna. A 2022-ben elfogadott 2030-ra 35-40 százalékos kibocsátás-csökkentést ígérő törekvések helyett mindössze 20-30 százalékot vállalnának. Ezt idén februárban tudatta a vezetőség a befektetőkkel.

A kibocsátási mutatókra vonatkozó változtatást az indokolja, hogy a BP nagyobb mennyiségű földgáz és kőolaj kitermelésére próbál berendezkedni, ezzel meghosszabbítva a meglévő fosszilis tüzelőanyag-projektek élettartamát. A vezetőség szerint erre az Ukrajnát sújtó orosz agresszió következtében kialakult energiaválság miatt van szükség.

A befektetők közül elsősorban a brit lakosság mintegy egyharmadának nyugdíját kezelő alapok emelték fel a hangjukat. A BBC-nek azt nyilatkozták, hogy a BP jelenlegi ügyvezetője ellen szavaznak a közgyűlésen. Igaz, az általuk kezelt befektetés alig 1 százalékát teszi ki az olajóriás értékének, mivel nagyszámú brit állampolgárt képviselnek, véleményük fontos.

A részvényesek túl azon, hogy környezeti szempontból felelőtlennek tartják a döntést, sérelmezik a konzultáció hiányát is. Azzal, hogy a nyugdíjalapok már a szavazás előtt a nyilvánossághoz fordultak véleményükkel, azt szeretnék elérni, hogy a BP gyakorlata ne válhasson általánossá az ágazatban. Az ugyanis szerintük nemcsak a természet érdekeit sérti, hanem gazdaságilag is veszélyes lehet, ezzel pedig a részvényesek bevételei is veszélybe kerülhetnek.

