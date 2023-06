Afrikai óriáscsigák rohantak le egy floridai megyét

facebook twitter tumblr linkedin

A teste a húsz centiméterest hosszt is elérheti, egy alkalommal több ezernyi tojást rak, a háza olyan erős és hegyes, hogy képes kiszúrni egy autógumit is, és mindent felzabál – nagyjából ennyit tud az afrikai óriáscsiga, a világ egyik legveszélyesebb invazív faja, ami most Floridában is megjelent. A hatóságok komolyan veszik a fenyegetést, a csigaészlelés hírére egy 9 négyzetkilométeres területet karantén alá helyeztek Broward megyében.

photo_camera A rettegett óriáscsiga Fotó: Alexander R. Jenner/Alexander R. Jenner

Az érintett területről tilos csigákat, növényeket, növényi nyesedéket, termőföldet, ágakat és építőanyagokat kihozni, a floridai hatóságok pedig metaldehid hatóanyagú szerrel kezdték meg az irtást. Az afrikai óriáscsiga a világ egyik legveszélyesebb invazív faja, a floridai klímánál jobbat pedig nem is kívánhatna, ezért a hatóságok már egyetlen észlelt példány után is karantént és irtást rendelhetnek el. Múlt nyáron Tampa környékén, Pasco megyében jelentették, hogy csigát láttak, a vadvédelem néhány hét alatt több mint ezer példányt gyűjtött be a lezárt területről.

Csigaevő szekta

Az afrikai óriáscsiga tartása tiltott Floridában, de a hatóságok arra gyanakodnak, hogy a mostani példányok is úgy kerülhettek a természetbe, hogy eredetileg házikedvencként tartotta őket valaki. Az állatok zöldségek és egyéb áruk mellett potyautasként is megjelenhetnek, de a floridai jelenlétükre van egy érdekesebb magyarázat is: egy afrikai vallási szekta.

Az afrikai Ifa Orisha követői szerint a csigáknak gyógyító erejük van. A szertartás során felvágják a csigát, és a belőle kipréselt folyadékot a beteg szájába csorgatják. Azok, akik 2010-ben részt vettek egy ilyen floridai szertartáson, nem sokkal később kórházba kerültek: bár a csigalé fogyasztása már magában is rossz ötletnek tűnik, az állatok egy olyan fonalférget hordozhatnak, amely agyhártyagyulladást okoz az embereknél. A szekta vezetőjénél, egy floridai férfinál a hatóságok ekkor 20 óriáscsigát foglaltak le, de 2010-ben sikerült megelőzni az állatok elterjedését.

A növényvilágban okozott károk mellett a csigák megeszik a festéket és a vakolatot is. A floridai vadvédelem szerint a faj több mint 500 ottani növényre jelent veszélyt, vagy ahogy közleményükben fogalmaztak: semmi sincs tőlük biztonságban, ami zöld. A csigairtás eddig több millió dollárt és több évet emésztett fel, de az eddigi intézkedések hatékonynak tűnnek: a korábbi invázió során egy hét alatt több száz állatot gyűjtöttek be, mostanra már csak heti néhány, jobbára döglött csigát találnak.

