Ifj. Chikán Attila: A klímát nem egy új képlet fogja megmenteni, hanem sok munkával mi magunk

A teljes energetikai szektorban szemléletváltásra van szükség, amit ki kell egészítenie a lakossági edukációnak is – hiszen a fogyasztók azok, akik a választásaikkal: a pénzükkel, az idejükkel, sőt a szavazatukkal eldöntik, mely technológiák és termékek maradnak fenn hosszú távon. Ahhoz pedig, hogy a környezettől ne csak elvegyünk, hanem vissza is adjunk, nem elég a pénzügyi megtérülés logikája mentén gondolkodni, a fenntarthatóságot sokkal komplexebben kell kezelni.

De mitől lesz fenntartható a megújuló energetika? Hogyan válik felhasználhatóvá a szél- vagy napenergiával termelt áram? Miképpen illeszkednek be ezek az ország energiarendszerébe? Kellenek-e a kibocsátáscsökkentéshez atomerőművek is? Mi most a sorsa a hazai hulladékoknak? Hogy áll a világban a körforgásos gazdálkodás terjedése? És hogyan kezdjünk hozzá az emberek okításához?

A Qubit podcastjának legújabb adásában ifj. Chikán Attilával, az ALTEO Csoport vezérigazgatójával beszélgettünk, aki nemcsak cégvezetőként, hanem magánemberként is elkötelezett a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások mellett. Túl azon, hogy az általa vezetett vállalat a hazai megújuló energiák integrálásából jócskán kiveszi a részét, kiemelten fontosnak tartja az edukációt, és mindent elkövet, hogy a szemléletváltás minél több fogyasztót elérjen Magyarországon.

Hallgasd alább:

Az epizód elérhető Spotify-on, Google Podcasts-on, Apple Podcasts-on, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel!

Legyen fenntartható és innovatív

Chikán szerint az ALTEO alapvetően befektetésként indult, de a korábbi projektjei után mindenképp valami olyasmiben gondolkodott, aminek köze van a fenntarthatósághoz, nagyon innovatív, és fontos értékeket is közvetít. Folytatta a munkáját az energetikai szektorban, és kitalálta a megújulók forradalmára építő ALTEO-t. Aminek már az indulásakor nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy olyan duális üzleti modellt állítson fel, ami mind energetikailag, mind pénzügyileg robusztus. A tőkét és a bizalmat, idén márciusig, a Wallis csoport tette a cégbe. Erősen tudásalapú lett a működésük, nagyon sok speciális energetikai, informatikai szaktudást halmoztak fel: okos megoldásokkal sokat dolgoznak az energetikai átállásért és az ellátásbiztonságért. Így váltak, 2021-től a BUX indexkosárba is bekerülve, prémium kategóriás tőzsdei sikercéggé. És 15 év alatt, megannyi tehetséges kollégájának is köszönhetően, Magyarország egyik meghatározó energetikai szereplőjévé.

photo_camera ifj. Chikán Attila Fotó: Stiller Ákos

A vállalat működésére olyan pénzügyi fegyelem jellemző, amit Chikán már önmagában innovatívnak és példaértékűnek tart. Ezt egészítik ki azok a tudatosan kiválasztott technológiák, amelyekre a cégcsoport fókuszál. Ilyen a megújuló energiaforrásokkal történő villamosenergia-termelés, valamint az így megtermelt áram szabályozási központokon keresztüli piacra juttatása. Ahogy Chikán rámutat, ahhoz, hogy ez a rendszer valóban jól működjön, nagy mennyiségben kell ilyen energiákkal foglalkozni, minél több nap- és szélerőműpark termelésével dolgoznak, annál könnyebb egyenletes ellátást biztosítani a magyarországi felhasználóknak. De nem csak a megújulókkal bánnak jól. A biogázüzemekben a szemét nyer új értelmet: itt ugyanis a lebomló háztartási hulladék jelentős részéből állítanak elő fűtésre használható biogázt. Az idén július elsején indult új hulladékfeldolgozási rendszerben, a MOL alvállalkozójaként, az ALTEO is részt vesz.

Körforgásos gazdálkodás és edukáció

Chikán szerint ezekkel a lépésekkel, ha néhány éven belül nem is, de pár évtizedes távlatban jelentősen leszorítható a szén-dioxid-kibocsátás: szakemberként és befektetőként is a valódi fenntarthatóságot a körforgásos gazdálkodás modelljében látja. Ami szerinte a megújuló energetikával együtt meg tudja oldani klímaválságot. Az ALTEO-t is ebben a szemléletben fejleszti, és edukációs programjaikban is arra helyezik a hangsúlyt, hogy az emberek ne csak azon gondolkodjanak, hogy a hulladékot szelektálni kell, hanem azon is, hogy a megvásárolt termékek és szolgáltatások mennyi kibocsátással járnak majd.

Az el nem fogyasztott anyag a legjobb a környezetnek, az anyaghasználatot kell radikálisan csökkenteni. Hisz abban, hogy a termékek élettartamának növelése és a javíthatóság érték, és üdvözli az összes kezdeményezést, ami a környezet érdekeit szolgálja. Chikán a túlzott technooptimizmus veszélyére is figyelmeztet: a klímát és az emberiséget szerinte nem egy kócos hajú feltaláló új képlete fogja megmenteni, hanem sok munkával mi magunk.

A podcast elkészítését az ALTEO Csoport támogatta.