Több tízezer elhagyott horgászfelszerelés szennyezheti a magyarországi vizeket

Több tízezer elvesztett horgászfelszerelést rejthetnek a hazai természetes vizek, állítja a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont egy januárban megjelent vizsgálata, amiről szerdán adott ki közleményt a kutatási hálózat.

A horgász- és halászati eszközök világszerte jelentős szennyezői az édesvizeknek, partvidéki területeknek, valamint az óceánoknak, és az elmúlt években több kutatás is kimutatta az ökoszisztémára mért káros hatásukat.

Neményi Zsolt vízi ökológiával foglalkozó kutató és kollégái most először mérték fel, hogy mekkora szennyezést okozhatnak az elhagyott horgászeszközök Magyarországon, amihez mágneshorgászok közösségi média posztjait nézték át. Annak ellenére, hogy az országban több tízezer hely alkalmas horgászatra, eddig egyetlen kutatás sem próbálta megbecsülni az elhagyott felszerelések számát.

A szakemberek a Hydrobiologia folyóiratban közölt tanulmány szerint közel 2900 posztot néztek át, köztük több mint ezer felvételt és videót, amiket 2016 és 2023 között töltöttek fel a mágneshorgászok Facebookra, Instagrammra, vagy YouTube-ra.

photo_camera Mágneshorgászok Baltimore-ban 2023-ban Fotó: HALDAN KIRSCH/Getty Images via AFP

A kutatást vezető Löki Viktor a HUN-REN portálnak elmondta, a mágneshorgászok egy kötél végére rögzített, nagy tartóerejű neodímium mágnessel emelik ki a vízből a fémtárgyakat, és leggyakrabban konzervdobozokat, söröskupakokat, vagy érméket találnak. Az összes fémtárgynak a horgászathoz használt eszközök mindössze 11 százalékát tették ki.

A hobbi 2016 körül jelent meg Magyarországon is, és azóta egy több mint harmincezer fős Facebook csoport szerveződött köré. A posztok elemzéséből kiderült, hogy eddig összesen 2018 darab fémtartalmú horgászeszközt találtak a hobbisták, amik 31 eltérő típusba sorolhatók. A megtalált fémtartalmú eszközök kétharmadára folyóvizekben, egyharmadukra pedig állóvizekben találtak rá. Ez volt az egyetlen tényező, aminél a vizsgálatban statisztikailag szignifikáns eltérést tudtak kimutatni.

A kutatók eredményeikből arra következtetnek, hogy az elvesztett horgászfelszerelések Magyarországon is jelentős szennyezőnek számítanak, és becsléseik szerint számuk a több tízezrestől akár a százezres nagyságrendet is elérheti. A covidjárvány sokat dobott a horgászat népszerűségén, így várhatóan egyre több elvesztett felszerelés kerül majd a hazai vizekbe, amivel az általuk okozott környezeti károk is fokozódhatnak.

photo_camera Egy magyarországi szürke gém (Ardea cinerea) Fotó: Tóth András/Qubit.hu

Löki és kollégái egy jelenleg zajló kutatásban éppen azt vizsgálják, hogy milyen élőlények akadhatnak az elhagyott etetőkosarakba, horgokba és damilokba. A kezdeti eredményeik alapján mintegy 66 kétéltű, hüllő, madár és emlősfaj példányai jutottak már ilyen sorsra, és a madarak közül leginkább a bütykös hattyúk, a nagy kócsagok és a szürke gémek vannak veszélyben.