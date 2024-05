Úgy isszák Amerikában a madárinfluenzával fertőzött nyers tejet, mintha nem lenne holnap

Futótűzként terjed az amerikai szarvasmarhák között a madárinfluenza, de ez nem vette el a vásárlók kedvét a nyers tejtől – annak ellenére, hogy április végén már kiderült, hogy a pasztőrözés inaktiválja a kórokozót.

Van, aki kifejezetten vírusos tejre vágyik, mert azt hiszi, hogy így védettséget kap majd a H5N1-gyel szemben, ez viszont nem így van: Michael Payne élelmiszerbiztonsági szakértő szerint olyasmit fogyasztani, amiről tudni lehet, hogy egy emberre is potenciálisan veszélyes vírust tartalmaz, szembe megy a józan ésszel, és leginkább az orosz ruletthez lehetne hasonlítani.

Március végén derült ki, hogy az Egyesült Államok gulyáit megfertőzte a madárinfluenza. Az eddigi epidemiológiai vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a vírus tehénről tehénre is terjed, mostanra a fertőzést 9 állam 42 gulyájában mutatták ki. A vírus a teheneknél nem okoz súlyos panaszokat, de fennáll annak a veszélye, hogy a kórokozó úgy mutálódik, hogy végül az emberre is veszélyt jelenthessen.

Óriási a kockázat

Jeremy Farrar, az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatója szerint óriási kockázatról van szó: a H5N1 1997 óta csak szórványosan okoz emberi megbetegedéseket, viszont az ember nem rendelkezik természetes immunitással a kórokozóval szemben, ezért a fertőzés halálozási aránya igen magas, 52 százalékos.

A tehenek esetében a vírus a tejmirigyeket fertőzi meg. A mirigyek receptoraihoz többféle vírus képes csatlakozni, ezért a kutatók attól tartanak, hogy a tehénben több különböző influenzavírus keveredhet egymással, az így létrejövő mutációk pedig már több fajra, köztük az emberekre is veszélyesek lehetnek.

Bár arra még nem volt példa, hogy a fertőzött tejtől megbetegedett volna valaki, április végén egy texasi farmon a nyers tejet fogyasztó macskák idegrendszeri tüneteket mutattak, a felük pedig néhány napon belül el is pusztult. Ahogy arra az Egyesült Államok Gyógyszer- és Élelmiszerfelügyelete is felhívja a figyelmet, az, hogy a nyers tej fogyasztása miatt eddig még nem fertőződött meg senki a H5N1-gyel, még nem jelenti azt, hogy ez ne lenne előbb-utóbb reális veszély, ezért a szervezet nem is javasolja senkinek, hogy madárinfluenzás tejet igyon.